Consegne a domicilio in un batter d’occhio

“Resta a casa, lavoriamo per te”. È questo lo spirito con cui Centrottica Lucca fronteggia il periodo di isolamento che le persone sono costrette a vivere, mettendo a disposizione anche a distanza la professionalità che da sempre contraddistingue lo store di via di Tiglio e di tutto lo staff che lo rappresenta.

L’attività del negozio rimane pertanto operativa con orario 9 – 12,30 e 15 – 19 continuando a garantire ai propri clienti i medesimi servizi con le modalità più efficaci. Chiamando il numero 3461664547 o inviando un messaggio WhatsApp è infatti possibile acquistare prodotti, che saranno consegnati a domicilio e ricevere supporto in caso di emergenze.

Occhiali, lenti a contatto, soluzioni liquide per il mantenimento delle lenti, qualunque sia la tua esigenza Centrottica consegna a domicilio in un batter d’occhio. “Da 40 anni operiamo sul territorio impegnandoci a garantire la massima soddisfazione del cliente – spiega il titolare Claudio Di Benedetto – e non potevamo venire meno al nostro impegno proprio in un momento così delicato. Quando si è manifestata la necessità di chiudere il negozio, ci siamo subito attivati per far fronte alle richieste e garantire lo svolgimento dei nostri servizi. In questo modo permettiamo alle persone di stare a casa, rispettando le misure restrittive, senza rinunciare alla soddisfazione delle loro necessità, in tutta sicurezza“.

Centrottica Lucca, punto di riferimento del settore per la città, garantisce i servizi di acquisto e assistenza tutti i giorni e la consegna a domicilio è completamente gratuita. Da quando è iniziata l’emergenza l’attività quotidiana del negozio si è inevitabilmente trasformata per andare incontro alle molteplici richieste: non si risparmia tempo per evadere gli ordini e consegnarli in tempi brevi in tutto il territorio. Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sulle modalità di acquisto durante questo periodo di emergenza è possibile consultare la pagina Facebook o il profilo Instagram Centrottica Lucca.