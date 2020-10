Continuano le promozioni ‘da campioni’ per Magazine Abbigliamento

L’avevamo già annunciato la scorsa settimana, sarebbe stato un mese di ottobre ricco di festeggiamenti e promozioni imperdibili… e così è stato, il primo weekend è iniziato col botto.

Riflettori ancora puntati sul punto vendita di Gallicano che quest’anno ha deciso di festeggiare le sue prime dieci candeline con tre fine settimana di promozioni incredibili, da veri campioni. Una grande occasione per tutta la famiglia per trovare a prezzi speciali tutti i nuovi capi delle ultime collezioni uomo, donna e bambino.

Grande successo per le prime due giornate promo del 10 e 11 ottobre, durante le quali ai clienti è stato riservato uno speciale sconto del 20% su tutto. E adesso, nuovo weekend in arrivo.. nuova promozione dedicata!

Il fine settimana del 16, 17 e 18 ottobre si preannuncia ancora più ricco, si aggiunge il venerdì oltre al sabato e alla domenica e aumenta la percentuale di sconto. Tutta la giubbotteria, i jeans e la maglieria, saranno scontati fino al 25%!

Impossibile farsi trovare impreparati all’arrivo dell’inverno. Con questa promo creata ad hoc tutte le collezioni uomo/donna dei migliori brand avranno un prezzo che non avete mai visto. Queste solo alcune delle marche su cui sarà attiva: Levi’s, Antony Morato, Jack&Jones, Kappa, Ciessepiumini.



In più rimane ancora attivo lo sconto del 20% su tutto il reparto bambino, e alla cassa potrete trovare ricchi gadget, con la shopper personale e la t-shirt bimbo. Nel rispetto di tutte le misure anti-contagio Magazine Gallicano si prepara per un nuovo weekend di festa, all’insegna dello shopping per grandi e piccini. A questo punto, mancate solo voi!

Magazine – Abbigliamento dalla A alla Z, un punto di riferimento per lo shopping di tutta la famiglia. La soluzione ideale per chi ama fare acquisti ricercando un ottimo connubio tra brand di qualità e prezzo.

Non rinunciate al desiderio di shopping.

Magazine Abbigliamento

Via Fondovalle 1, Gallicano (LU)

Orari di apertura nei weekend di promozione:

VENERDI 9,30-13 / 15,30-19,30

SABATO: 9,30-13 / 15-19,30

DOMENICA:10-13 / 15-19,30