Corner sushi, nuova apertura al Conad di via Einaudi a Lucca

Buone notizie per gli appassionati di sushi e anche per coloro che lo vorranno sperimentare. Da martedì (27 luglio), all’interno del Conad di via Einaudi a Sant’Anna arriva il corner Sushi Daily: un corner unico nel suo genere, che arricchisce l’offerta gastronomica del punto di vendita.

Con il suo concept innovativo di corner a metà tra l’esposizione per la vendita e lo show cooking quotidiano, Sushi Daily offre la più deliziosa food experience di ispirazione giapponese in cui ogni pezzo è un’opera d’arte. All’interno del corner veri e propri artigiani del sushi si dedicheranno alla lavorazione a vista del pesce fresco e alla preparazione e realizzazione di prodotti freschi e di elevata qualità, fatti a mano ogni giorno davanti ai clienti grazie a materie prime selezionate con attenzione. Si potranno acquistare vassoi ricchi di sushi, sashimi, rolls e gyoza. Sushi Daily, tra l’altro, è anche vegetarian friendly, quindi ce n’è davvero per tutti i gusti.

Sono oltre 150 le ricette che vengono proposte agli estimatori tutte garantite, tutte realizzate dal vivo, da quelle più classiche a quelle più creative, con o senza pesce crudo, sempre ispirate all’arte del sushi. Per evitare i tempi di attesa le preparazioni di Sushi Daily potranno anche essere prenotate in maniera tale da trovarle pronte nel chiosco.

“Da martedì Sushi Daily sarà presente in via Einaudi a Lucca e poi da settembre, i clienti lo potranno trovare anche nel Superstore di Altopascio ed entro fine anno anche al Superstore Conad di Gallicano“, anticipa Roberto Toni, socio Conad Nord Ovest e di Ladis, la società proprietaria dei supermercati Conad suddetti e di ulteriori due a Pistoia in località Bottegone e a Casalguidi.

“Vogliamo offrire ancor più servizi e opportunità di scelta e di acquisto ai nostri clienti – aggiunge Toni – grazie alla velocità di servizio pari a quella di un take away e alla preparazione e confezionamento del prodotto al momento, a partire dalla cottura del riso, dal taglio del pesce fresco e delle verdure. Siamo sicuri che il nuovo servizio piacerà molto. Vi aspettiamo”.