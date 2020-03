Ti manca un dente ma hai paura di inserire un impianto? Ti convinceremo del contrario, grazie all’uso della chirurgia guidata.

Quante volte hai pensato di rimettere quel dente che manca da tempo, ma per paura dell’intervento di implantologia hai sempre tirato i remi in barca?

Sugli impianti si raccontano tante storie e ci sono tanti falsi miti da sfatare. Qui di seguito ti elenchiamo le principali paure che nella nostra esperienza i pazienti riportano più di frequente. Leggi qui sotto e ti spiegheremo perchè non devi temere nulla.

Hai paura di sentire male?

Non devi. L’anestesia locale elimina completamente la sensazione dolorosa. Senza eccezioni.

Non vuoi farti tagliare la gengiva?

Ti capiamo. L’idea non fa impazzire. Con la chirurgia guidata non è necessario praticare tagli. Zero punti di sutura e zero sanguinamento.

Hai paura del rigetto dell’impianto?

Non c’è nessun rischio di rigetto. Il rischio di una mancata ostointegrazione si riduce al 1-2%. Praticamente impossibile.

Hai paura di sentire male dopo l’intervento?

Non preoccuparti. Sono sufficienti dei normalissimi antinfiammatori di uso comune per sedare il lieve fastidio. Non facendo tagli e non mettendo punti il decorso post-operatorio sarà fantastico. Il gonfiore praticamente assente.

Hai paura di spendere di più?

Da anni pratichiamo la chirurgia computer guidata. E’ diventata una pratica routinaria e collaudata. Siamo riusciti ad abbattere i costi della tecnica, quindi non avrai nessun costo aggiuntivo da sostenere oltre all’impianto.

Hai paura di dover stare troppo tempo a bocca aperta?

La chirurgia guidata è velocissima. E’ la soluzione per te. L’intervento viene simulato prima al computer. Il tempo operativo per inserire fisicamente l’impianto si riduce a circa 10 min.

Sei molto impegnato col lavoro e non hai tempo di venire tante volte dal dentista?

Per inserire un impianto hai bisogno di fare solo due viaggi. La scansione 3D e la progettazione al computer ci permettono di acquisire tutti i dati per ottimizzare il tempo operativo alla poltrona.

Nella nostra struttura diamo molta importanza alla prima visita e alla conoscenza reciproca. La visita è il momento cardine in cui raccogliamo i dati sulla tua salute, ci racconti la tua storia, le tue problematiche e le tue aspettative. Questo momento è fondamentale e ci consente di spiegarti tutti i vantaggi di questa tecnica chirurgica, che rappresenterà il futuro dell’implantologia nel giro di pochi anni.

Luca Corradini & Gabriele Brogi

