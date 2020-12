Dalla Tac alla fisioterapia, Martini si conferma punto di riferimento attivo per la salute

All’istituto radiologico Martini un gruppo di circa trenta persone fra medici e tecnici radiologi vi assistono in maniera attenta e competente nell’erogazione delle prestazioni di radiodiagnostica con tecnologie all’avanguardia quali:

– Tc Siemens Somatom Go Now 32 slices al servizio di tutti i pazienti che necessitano di effettuare esami Tac che riguardano lo studio delle parti ossee, articolari e muscolari, dell’addome, del torace,dell’encefalo oppure lo studio angiografico di tutti i distretti corporei;

– Rmn Siemens Magnetom Aera 48 risonanza magnetica nucleare ‘big bore’ acquisto importante sia sotto il punto di vista tecnologico che sociale. È infatti dotata di una larghezza del tunnel superiore rispetto alle comuni risonanze magnetiche tale caratteristica permette a pazienti di grandi dimensioni (obesità grave) e claustrofobici (moltissimi!) di potersi sottoporre ad esame ad alto campo magnetico. La nuova macchina ci permette di essere ai massimi livelli diagnostici e gli unici sul territorio di Asl Toscana nord ovest (Lucca, Viareggio, Pisa, Livorno e Massa) a poter offrire in convenzione con il Ssn una macchina con Bore da 70 centimetri qualità diagnostica di eccellenza tipicamente presente solo in ospedali pubblici.

Al Centro medico Martini il reparto di fisioterapia strumentale e manuale è qualificato e specializzato in riabilitazione, idrokinesiterapia, terapia fisica riabilitativa, rieducazione motoria, ginnastica medica e posturale.

Oltre alle prestazioni in convenzione offre un’ampia serie di prestazioni non convenzionate, grazie al costante aggiornamento tecnologico dei macchinari e alla continua formazione professionale del personale quali tecarterapia, compex, interX, Pst (terapia segnale pulsante), laser, laser nd yag e lorenz therapy. Anche le tecniche manuali utilizzate quali massaggi, massaggi drenanti, linfodrenaggio, massaggio tecarterapico, terapia manuale completano i servizi dedicati alla salute dei nostri pazienti.

Il Centro medico Martini di Lucca ha al suo interno un ambulatorio polispecialistico nel quale si possono trovare cinquanta specialisti in: alimentazione, andrologia, cardiologia, dermatologia, chiropratica, dermatologia, gastrenterologia, ginecologia, neurochirurgia, neurologia, ortopedia, pneumolgia, urologia, pediatria, remautologia, psicologia, psichiatria che sono disponibili non solo ad effettuare la visita in ambulatorio, ma anche, in alcuni casi, ad attivare i video consulti.

Come fare a prenotare?

Per tutti i servizi la prenotazione può essere effettuata telefonicamente contattando il nostro customer service oppure attraverso il nuovo e veloce sistema di prenotazione online. Un team di quindici persone accoglie il paziente , mettendolo in sicurezza già dal primo ingresso nei locali e guidandolo in ambienti sanificati e protetti. Gli specialisti di riferimento erogano la prestazione, attenti ad osservare e seguire le misure anti-Covid19 previste dai protocolli di sicurezza che sono diventati ormai cultura nell’intera struttura.

Quando prenotare?

La nostra struttura è aperta dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 20 e il sabato mattina dalle 8 alle 13.

Dove trovarci?

Via Romana, 231; 55100 Arancio Lucca

Come contattarci?

Telefono 0583.491406

Fax 0583.490656

info@martinicentromedico.it

Dove approfondire?

www.martinicentromedico.it