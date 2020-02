A Luca Corradini, direttore amministrativo di Densanea, chiediamo: perché nella vostra struttura date molta importanza alla prima visita?

La prima visita è il momento fondamentale di conoscenza reciproca e serve a stabilire il ‘patto di fiducia’ tra te e Densanea: permette di conoscerci in modo approfondito, prestando molta attenzione allo stato di salute complessivo (anamnesi), allo stile di vita, alla qualità del sonno, alle abitudini alimentari, al tipo di attività fisica che si svolge.

di 4 Galleria fotografica Densanea







Da Densanea la prima visita segue un protocollo ben preciso basato su l’ascolto, perché dopo averti accolto ti dedicheremo tutto il tempo necessario per ascoltarti, sulla comprensione perché il primo obiettivo è capire bene quelle che sono le tue esigenze e le tue aspettative per poi aiutarti a comprendere in modo chiaro la tua situazione, e sulla consapevolezza, per noi non è scontata, ma è anzi fondamentale renderti consapevole di ciò che è necessario fare, e perché.

Un check-up completo e approfondito permetterà di stilare un piano di cura personalizzato in grado di soddisfare le tue esigenze. Nella prima accoglienza da Densanea dovrai compilare i moduli del trattamento dei dati personali e della tua storia clinica (anamnesi), il tutto in formato elettronico e con l’utilizzo della firma digitale (grafometrica) che ci permette di semplificare queste operazioni. La fase iniziale prevede un ascolto attento e generale di tutte le problematiche che potrai esprimere in modo diretto e indiretto.

Al dottor Gabriele Brogi, direttore sanitario di Densanea chiediamo: e a questo punto?

La visita entra quindi nel vivo con l’attento controllo dell’igiene orale e dei tessuti di sostegno dei denti (parodonto) e nel modo in cui i denti vengono in contatto quando chiudi la bocca (occlusione). Prosegue con l’ispezione di ogni singolo dente assicurando, con l’utilizzo della telecamera intraorale immagini precise e fedeli alla realtà. Se il dentista lo riterrà opportuno valuterà con te la possibilità di eseguire esami radiografici digitali. La visita si conclude con la spiegazione delle terapie proposte, preventivo e modalità di pagamento.

Si terrà sempre conto del rapporto costo-beneficio nell’interesse primario della tua salute dandoti facoltà di scelta tra le varie opzioni terapeutiche, dopo averti dettagliatamente informato su vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni possibili. Su tua richiesta il dentista si renderà sempre disponibile ad adeguate spiegazioni sulle norme di igiene e di sterilizzazione da noi adottate nonché ad una visita senza preavviso del locale di sterilizzazione stesso. Nel rispetto del codice di deontologia medica che prevede la possibilità che il medico presti gratuitamente a sua descrizione la propria opera, abbiamo scelto di effettuarla in modo del tutto gratuito, per non creare alcun tipo di barriera psicologica al primo contatto con il dentista.

Per prenotare la propria visita da Densanea collegarsi al sito www.densanea.it o scrivere a info@densanea.it. Lo studio si trova su viale Regina Margherita 129 a Lucca.