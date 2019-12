Didattica innovativa e orientamento al mondo del lavoro: l’eccellenza dell’Isi Pertini

L’Isi Sandro Pertini opera a Lucca dal 1988 con la massima attenzione ai bisogni e alle richieste del territorio, preparando figure professionali in grado di inserirsi nel tessuto lavorativo in modo efficace e tecnicamente avanzato nei seguenti settori:

– servizi commerciali per la web community;

– turismo;

– grafica e comunicazione;

– benessere estetista.

Per maggiori informazioni, leggi qui.

Le ultime indagini condotte dalla Fondazione Agnelli, pubblicate nel 2018 e 2019, collocano l’indirizzo professionale e tecnico turistico in prima posizione nella provincia di Lucca per coerenza tra percorso di studi fatti e impiego nel mondo del lavoro.

Nuove professionalità

L’ambiente didattico del Pertini è votato all’innovazione tecnologica e alle più recenti strategie di insegnamento volte a favorire la crescita complessiva degli studenti, in sintonia con quanto richiesto da un mercato del lavoro e da un’economia globalizzata in costante movimento.

Tale approccio didattico ha permesso alla scuola di ottenere il riconoscimento da Indire come una delle 22 scuole in Italia fondatrice del Movimento delle avanguardie educative (www.avanguardieeducative.indire.it) e dallo scorso anno anche scuola polo regionale e punto di riferimento per tutti gli istituti toscani per la diffusione di metodologie didattiche innovative.

Tra le nuove strategie educative impiegate al Pertini ricordiamo la costruzione di contenuti didattico digitali (Cdd), gli spazi flessibili e il Debate, strategia didattica di origine anglosassone intesa a favorire la peer education, lo sviluppo dello spirito critico, le competenze socio-relazionali e di public speaking. Viene attivata anche la metodologia del Dentro e fuori la scuola – Service learning, un progetto mirato a realizzare vere esperienze di alternanza scuola lavoro rendendo gli studenti protagonisti di attività sul territorio.

L’attuale crisi economica ha messo a dura prova il mondo del lavoro, ma i dati confermano che nel nostro territorio le piccole e medie imprese ‘reggono’ ed è anche in tali strutture che gli studenti del Pertini possono trovare occupazione. Con questo obiettivo tre anni fa è stato istituito il Comitato tecnico scientifico col compito di programmare, analizzare ed elaborare nuove forme di raccordo e collaborazione con territorio, aziende ed enti in funzione del successo scolastico e professionale degli studenti.

Ma Pertini non significa solo lavoro: la salvaguardia dei diritti umani, i temi di cittadinanza e Costituzione e della multiculturalità sono da anni al centro delle attività svolte dagli studenti: creare cittadini responsabili e non solo figure professionali è uno degli obiettivi che la scuola si è da sempre prefissata. Per avere più dettagli, si può consultare il sito cliccando qui.