Un mese di ottobre ricco di festeggiamenti e di speciali promozioni per Magazine – Abbigliamento dalla A alla Z nello store di Gallicano che quest’anno spegne le sue prime dieci candeline. In linea con le misure in atto per il contenimento all’epidemia da coronavirus, non ci saranno purtroppo grandi eventi pubblici (come invece ci ha abituati Magazine nel corso di questi anni durante le sue ricorrenze), non per questo però mancheranno le sorprese e la voglia di ringraziare tutti i clienti che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

Saranno di scena tre imperdibili promozioni da veri campioni, pensate ad hoc per tutti i target, per regalare ai clienti tre weekend di shopping irrefrenabile! Si parte col botto questo fine settimana con sabato (10 ottobre) e domenica, sconto del 20% su tutti i prodotti e le collezioni uomo donna.

Le promozioni passano poi al weekend successivo del 16, 17 e 18 ottobre. Si aggiunge quindi il venerdì oltre al sabato e alla domenica per un weekend che si preannuncia ancora più ricco: tutta la giubbotteria, i jeans e la maglieria, saranno scontati fino al 25%!

Ultimo weekend di promozioni previsto per il 23, 24 e 25 ottobre che si presenta a tutti i clienti come una vera e propria sfida. Per tutti coloro che acquisteranno da Magazine in questo weekend, si attiverà uno speciale sconto del 30% sul totale del loro successivo acquisto, se questi torneranno entro e non oltre dieci giorni dalla data dello scontrino ricevuto ed effettueranno una spesa di almeno 50 euro.

E per i bambini? In tutti e tre i weekend di festa sarà attivo il 20% di sconto su tutto l’abbigliamento bimbo.

Grande occasione quindi per tutta la famiglia: i capi delle migliori marche ad un prezzo da campioni! Questi sono solo alcuni dei brand sui quali saranno attive le promozioni di Gallicano: Jack&Jones, Levi’s, Antony Morato, Kappa, Erreà, Navigare, Boy London, Pyrex, Take Two.

Ma non finisce qui, alla cassa in omaggio utilissimi gadget per grandi e piccini.

Tutto è pronto quindi per tre weekend all’insegna dello shopping, dopo i quali sarà impossibile farsi trovare impreparati all’arrivo dell’inverno.

Lasciatevi trascinare dalla voglia di shopping.

Magazine Abbigliamento

Via Fondovalle 1, Gallicano (LU)

Orari di apertura nei weekend di promozione:

VENERDI 9,30-13 / 15,30-19,30

SABATO: 9,30-13 / 15-19,30

DOMENICA:10-13 / 15-19,30