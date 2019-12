È Natale da Animali Giusti: ecco gli orari delle feste

Chiunque abbia un animale domestico sa che non si può resistere alla tentazione di fare un regalo anche a lui per Natale. In fondo, sono amici fedeli, dei quali ci prendiamo cura tutto l’anno e che migliorano la qualità della nostra vita: ci fanno sentire meno soli, ci guardano disarmati dopo una giornata storta e tutto, per un po’, sembra andare meglio. Ci chiedono attenzioni ma sono capaci di ricambiarle con un affetto tenero e silenzioso. Quindi sì, perché fare anche a loro qualche regalo di Natale?

Per chi fosse in cerca di consigli o ispirazioni c’è Animali Giusti, in viale Europa 273 a Marlia (Capannori, Lucca). Un negozio che sa di casa, dove si è sempre accolti dal sorriso dei due titolari, Massimiliano e Francesca, e da tanti colori. Tra questi, quelli dei quadri alle pareti, che ritraggono per lo più pappagalli – animali che Francesca dipinge nel tempo libero, con vitalità e passione, e che sono stati esposti in una galleria di Booth Bay Harbor, vicino Boston.

Oltre a oggetti e idee regalo, da Animali Giusti si possono acquistare anche deliziosi esemplari di pesci per l’acquario, pappagalli e canarini, rettili e criceti. Un luogo, insomma, dove poter scegliere in sicurezza un nuovo componente della propria famiglia.

Per le feste, Animali Giusti sarà aperto tutti i giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Domenica prossima (22 dicembre) l’orario sarà 10-13 e 15,30-19,30. Non si dica che mancano le occasioni di farsi un giro alla ricerca del regalo giusto per gli amici a 4 zampe o a 2 ali.