È tempo di cambiare look: da Polverenera arriva l’hair stylist Andrea Polverini

Oltre 30 anni di esperienza nel settore della moda dei capelli. È Andrea Polverini e mercoledì 20 ottobre sarà presente a Lucca, nel salone Polverenera di via di Tiglio, per una qualificata consulenza d’immagine rivolta a tutte coloro che hanno voglia di cambiare il proprio look.

Andrea Polverini ha lavorato con star dello spettacolo come Michelle Hunziker, ha partecipato per anni come hair stylist alle sfilate di Pitti e ha lavorato per le più importanti maison italiane come Armani. Adesso metterà la sua professionalità a disposizione della clientela lucchese per facilitare, con la tecnica scultura, lo stare bene con sé stesse.

Tutte le clienti che desiderano una consulenza d’immagine per migliorarsi o per trovare quel tocco che meglio valorizzi la propria identità – dallo stile di vita al colore della pelle, dalla personalità alle sfumature degli occhi – non perdano quest’occasione. Per prenotazioni è possibile contattare il salone al numero 351 872 0023 o 0583 265042.