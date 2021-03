Fisioestetica, al Centro medico Martini arriva il servizio di dermopigmentazione

Recenti studi della Georgetown Medical School confermano un dato già studiato scientificamente, e cioè il fatto che “un aspetto più gradevole, e quindi un aumento dell’autostima, risultano essere elementi che migliorano l’umore” (Ansa 2018) . Ciò grazie anche alle numerose soluzioni di trattamenti non invasivi che già dal 2018 sono in crescita di circa l’11% anno su anno (Isaps).

In questa direzione il Centro Martini e, in particolare, il settore della fisioestetica, continua ad andare incontro alle esigenze dei suoi clienti proponendo trattamenti sicuri e mininvasivi. Da oggi è possibile usufruire di un nuovo servizio: la dermopigmentazione estetica.

La dermopigmentazione estetica è una tecnica ampiamente diffusa, specialmente al giorno d’oggi, e utilizzata da clienti di ogni genere ed età. Questa tecnica abbastanza recente è in grado di risolvere problemi di varia natura, a partire dalla correzione di discromie sull’epidermide fino all’intervento su cicatrici.

La dermopigmentazione è basata sull’introduzione nello strato sottostante del derma di pigmenti idonei antitossici e bioassorbibili utilizzati al fine di migliorare la propria condizione estetica. La procedura sfrutta una serie di aghi estremamente sottili per ripigmentare zone del corpo come viso e cuoio capelluto.

La pelle di ogni individuo ha caratatteristiche particolari e specifiche, le quali, nell’effettuare la dermopigmentazione, devono essere tenute in grande considerazione. Questa tecnica permette di operare su varie zone del corpo e con diverse tecniche e intensità senza alcun rischio per il paziente, in quanto tutti i pigmenti prima di essere utilizzati e venduti vengono sottoposti a test per misurarne la compatibilità e la totale sicurezza per diversi soggetti.

I trattamenti di dermopigmentazione vengono effettuati soprattutto su sopracciglia, occhi e labbra utilizzando tecniche diverse in base alle esigenze e alle caratteristiche specifiche di ogni cliente.

Dermopigmentazione alle sopracciglia

Esistono diverse tecniche, in genere è l’operatore che in base al tipo di pelle e anche al gusto della cliente consiglia il trattamento più adatto.

Microblading : è una tecnica di trucco permanente piuttosto nuova, consiste nel ricreare il pelo realistico attraverso una piccola lama formata da microaghi. I pigmenti utilizzati sono bioriassorbibili e privi di metalli. E’ molto naturale, per chi non ama l’effetto pieno o vuole infoltire in modo naturale.

: è una tecnica di trucco permanente piuttosto nuova, consiste nel ricreare il pelo realistico attraverso una piccola lama formata da microaghi. I pigmenti utilizzati sono bioriassorbibili e privi di metalli. E’ molto naturale, per chi non ama l’effetto pieno o vuole infoltire in modo naturale. Sfumatura : effetto “polvere” simile all’ombretto. Viene eseguita con il dermografo, il risultato è naturale ma definito e, a differenza del microblading, è molto adatto anche alle pelli grasse. La durata è di circa 1/2 anni a seconda del tipo di pelle, da quanto ci esponiamo al sole, se facciamo molto sport o nuoto ecc..

: effetto “polvere” simile all’ombretto. Viene eseguita con il dermografo, il risultato è naturale ma definito e, a differenza del microblading, è molto adatto anche alle pelli grasse. La durata è di circa 1/2 anni a seconda del tipo di pelle, da quanto ci esponiamo al sole, se facciamo molto sport o nuoto ecc.. Tecnica mista: combinazione tra microblading e sfumatura. Adatta a sopracciglia rade o pelle mista. Viene eseguito il Microblading e unita la sfumatura tra i peli dando così tridimensionalità.

Eyeliner con il dermografo

Infracigliare : sottile lungo la rima palpebrale superiore, dona intensità restando naturale ed è adatto anche agli uomini.

: sottile lungo la rima palpebrale superiore, dona intensità restando naturale ed è adatto anche agli uomini. Babyliner : sottile con accenno di coda

: sottile con accenno di coda Decorativo: eyeliner medio con coda

Tutti queste tecniche garantiscono una durata di diversi anni.

Labbra

Ripigmentazione della mucosa labiale, è adatto a chi non ha il contorno ben definito o troppo chiaro o semplicemente per chi vuole accentuarlo ed evidenziarlo in modo naturale. Questo tipo di dermopigmentazione ha la durata di circa due anni.

Tutti i trattamenti vengono consigliati dall’operatrice in base alla morfologia del viso di ogni cliente, utilizzando specifiche tecniche di misurazione e avvalendosi di una lunga esperienza nel campo del makeup professionale.

Come detto in precedenza, non sono molte le controindicazioni legate a questi tipi di trattamenti:

Dermatite

Psoriasi

Diabete

Malattie autoimmuni o disturbi della coagulazione

Si raccomanda a chi assume farmaci di chiedere l’autorizzazione del medico

Cosa prevede nel dettaglio?

Possibilità di effettuare una consulenza con la dermopigmentista

Trucco semipermanente sopracciglia

Trucco semipermanente labbra

Trucco semipermanente eyeliner

Chi effettuerà il trattamento? I trattamenti sono effettuati da Caterina Villa, specializzata in dermopigmentazione e Make-up Artist della Mac Cosmetics Italia (account Instagram: caterinavilla_phibrows)

Come prenotare?

Su WhatsApp al numero 3517811731