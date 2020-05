In questo momento così difficile per tutti noi di Gianni Gioielleria non abbiamo rinunciato a coccolare i nostri clienti anche a distanza, per colmare le distanze e costruire le nostre giornate sul dialogo con il pubblico che ci segue da tempo con grande affetto.

Con il nostro giovane staff infatti sfruttiamo tutte le piattaforme social per coinvolgere i nostri clienti a 360 gradi, con il dialogo e non soltanto con le proposte commerciali. Grazie a questo dialogo abbiamo deciso di andare incontro alle richieste che ci sono arrivate: i compleanni, le lauree, gli anniversari e tutte le ricorrenze da festeggiare.

Ci siamo messi in moto con Gianni Gioielleria a casa tua!

Come funziona? Le persone ci contattano online attraverso un numero Whatsapp dedicato (351.6615559), Instagram (@giannigioielleria) o Facebook (Gianni Gioielleria), con messaggi, video o videochiamate in modo da poter mostrare loro in maniera diretta le nostre proposte, proprio come se fossero in negozio. La nostra assistenza al cliente così resta la stessa di sempre!

Una volta scelto il gioiello o l’orologio, procediamo con il confezionamento ed effettuiamo la consegna che avverrà entro 24 ore direttamente dal nostro staff (senza intermediari). Senza intermediari perché per noi la gioia più grande è vedere e vivere in prima persona le emozioni che abbiamo sempre regalato in negozio.

Nel frattempo, stiamo lavorando a una piattaforma innovativa online. Era un progetto già esistente che, approfittando della più che giustificata pausa, abbiamo quasi ultimato.

Siamo molto emozionati perché noi, Gianni Gioielleria, saremo sempre con voi: a portata di clic, a distanza di un palmo, ovunque!