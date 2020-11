Gianni Gioielleria, una piattaforma online per soddisfare tutti i clienti

Eccoci di nuovo qua. Porte chiuse, cuori aperti.

Anche questa volta, non vogliamo assolutamente rinunciare al piacere di regalare emozioni ai nostri clienti.

Il primo lockdown non è stato vano, abbiamo lavorato con impegno per realizzare una piattaforma online grazie alla quale adesso siamo in grado di raggiungervi tutti, in ogni momento e in tutta Italia.

Il sito è www.giannigioielleria.it sul quale potete trovare una vasta gamma di prodotti, inclusi i vostri brand preferiti. Troverete anche un’icona in alto, è l’icona di WhatsApp, un contatto diretto con le vostre personal shopper.

E non è finita qua! Per quanto riguarda i prodotti che non trovate sul sito, come ad esempio i gioielli Pandora, siamo sempre a vostra disposizione tramite social: ci trovate su Instagram e Facebook come @giannigioielleria oppure su WhatsApp al numero 351.6615559 (chiamate, messaggi, videochiamate).

La comunicazione, in questa era tecnologica, serve non solo per mostrare le nostre vetrine al mondo, ma soprattutto per far entrare nelle case dei nostri clienti, followers e amici la passione e il divertimento con il quale affrontiamo il nostro lavoro ogni giorno. Stories, post e video con i quali speriamo di strapparvi un sorriso, incuriosirvi con le novità e soprattutto tenervi compagnia!