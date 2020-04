GinoFrutta, freschezza e qualità bussano alla porta di casa

La tradizione delle botteghe del centro storico ai tempi del coronavirus si sposta sulle ruote. E così anche il negozio di alimentari GinoFrutta di piazza Santa Maria 18 e via San Paolino 56 attiva la consegna a domicilio sia dentro le Mura sia nella prima periferia. Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, clienti abituali e amanti dei prodotti di qualità, possono trovare davanti alla porta di casa qualsiasi bene alimentare semplicemente telefonando al numero 0583 492152. Frutta e verdura, gastronomia casereccia, enoteca, alimentari, carne fresca confezionata e anche un assortimento di saponi per non rinunciare alla quotidianità e ai piaceri del palato.

Tra i prodotti speciali del negozio di Gino ci sono il pane fresco a lievitazione naturale in consegna tutti i giorni da Bagni di Lucca, il famoso pane di patate, le torte casalinghe lucchesi, i dessert tipici della Versilia, i bocconcini Dai Dai e il martedì e giovedì anche la mozzarella di bufala fresca Barlotti dop.

Gino Pieri, il titolare di GinoFrutta e GinoBistrot, ha da sempre commerciato in frutta e verdura con suo padre all’ingrosso e al dettaglio. Nel gennaio del 2006 ha acquistato il suo primo punto vendita in piazza Santa Maria. Un negozio di frutta, verdura e generi alimentari vari con annessa cucina per la preparazione quotidiana della gastronomia d’asporto. Una gastronomia in cui non mancano verdure fresche di stagione cotte, vellutate di verdura, zuppa alla frantoiana, arrosti misti, polpette, sformati di verdure, legumi nostrali cotti, baccalà dato che la cucina di Gino non utilizza prodotti surgelati. Una tradizione da subito apprezzata che ha permesso alla famiglia di aprire un nuovo punto vendita nel 2010 in via Paolino 56.

A settembre 2017 l’ attività storica di piazza Santa Maria si è ingrandita andando a inglobare anche i locali dell’ex Le Salette e dando così vita al GinoBistrot. Un locale tuttofare dove la mattina è possibile gustare una deliziosa colazione con cornetti del forno, frutta fresca e caffè Illy stando seduti nella sala al piano superiore o fuori nelle giornate di sole. Un luogo conviviale dove è possibile pranzare e fare un aperitivo la sera. Attualmente la GinoFrutta è formata da uno staff di 15 dipendenti. Le due attività che sono state rilevate erano esercizi storici del commercio lucchese di frutta e verdura che ancora oggi portano avanti i valori del tempo, adattandosi alle esigenze del momento. Nell’attesa di poter tornare al GinoBistrot, la consegna a domicilio permette a tutti di concedersi i piaceri dei prodotti della tradizione lucchese direttamente da casa senza rinunciare alla qualità. Semplicemente chiamando il numero 0583 492152.