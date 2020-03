Il Ciancino consegna a casa i sapori tradizionali dell’osteria

Un buon diversivo all’isolamento, per spezzare quella che per molti è già divenuta una nuova routine casalinga, è un piatto caldo – e molto gustoso – preparato da mani esperte. Come quelle della cucina de Il Ciancino, l’osteria di San Macario in Piano che in questa emergenza continua a essere punto di riferimento per la propria zona (e oltre) grazie al servizio di consegne a domicilio.

Tutto è preparato nella massima sicurezza dello staff e del cliente, con guanti e mascherine di prevenzione, sia ai fornelli sia in consegna. E così ogni giorno è possibile ordinare dal menu de Il Ciancino direttamente dal proprio divano, a pranzo oppure a cena. E ogni giorno ai piatti della carta si aggiungono quelli speciali, pubblicati di volta in volta sulla pagina Facebook (visita cliccando qui) dell’attività.

C’è solo l’imbarazzo della scelta: dalla grigliata di carne alla frittura di pesce passando per roastbeef e gustose polpette. E ancora, i primi: pasta al pomodoro, al ragù, alla boscaiola, ma anche cacciucco o paella, lasagne e cannelloni, a seconda dell’estro del giorno.

Sapori tradizionali, rassicuranti, di famiglia. Preparati a regola d’arte, con materie prime selezionate e con la massima serietà. Una volta pronte, le specialità de Il Ciancino vengono messe in contenitori sigillati con chiusura ermetica: una misura che garantisce qualità di conservazione al prodotto nel suo tragitto dall’osteria a casa del cliente e che, al tempo stesso, lo protegge.

Tra le prelibatezze proposte a cena c’è anche l’hamburger americano con le patatine: un classico, sempre gradito soprattutto dai più giovani. Per prenotazioni e conoscere la lista degli allergeni chiamare il numero 3534058954.