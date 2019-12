Il profumo Aqua di Lucca diventa anche una saponetta

Lucca è un gioiello che trattiene tante sfaccettature quante sono le sue chiese, i suoi simboli, le sue porte e i suoi vicoli. Sensazioni, percezioni anche olfattive che possono diventare il regalo perfetto per Natale – festa che, per tradizione, sublima la bellezza e la fa diventare una nuova speranza.

A raccontare la città senza bisogno di tante parole è Aqua di Lucca, il profumo unisex nato dall’ingegno della famiglia Fanucchi-Cerri e divenuto, da pochi giorni, anche una saponetta. Dopo i profumatori per ambiente in quattro fragranze, il dopobarba e la candela, la nuova arrivata non delude le aspettative.

Elegante, nella sua confezione che ricorda quella delle oreficerie, la saponetta Aqua di Lucca è vegetale al 100 per cento e ha una forma stilizzata che riporta alla mente quella di un rosone. Perché i richiami, i dettagli, sono stati fin da subito la carta vincente di questo prodotto curato e originale che utilizza un’essenza rigorosamente prodotta a Grasse, in Provenza.

La storia millenaria della città rivive così in Aqua di Lucca, un profumo adatto sia all’uomo sia alla donna, grazie alle sue note di testa fresche, che evocano le limonaie delle ville in collina. Un piacere che cede il testimone poi alle note di cuore, fiorite, che ricordano i camelieti e le specie custodite dall’orto botanico. Le note di fondo, infine, legnose e marine al tempo stesso, conducono tra i boschi della Garfagnana e le spiagge della Versilia.

Suggestioni che trovano perfetta sintesi nel profumo, nella candela, nel dopobarba e, novità del Natale 2019, nella saponetta. Tra le idee regalo impreziosite dal logo Aqua di Lucca anche i quattro profumatori per ambiente: agli agrumi, al lino, al melograno e marina, disponibili in formati da 100, 200, 500 e 1500 millilitri. Quattro diverse opportunità di cogliere e donare, concretamente, un pezzettino di quel qualcosa che rende il territorio di Lucca un’esperienza totalizzante e coinvolgente.

Aqua di Lucca può essere acquistata in via Fillungo, alla storica camiceria Cerri e al suo outlet. Ma anche in piazza San Michele, alla farmacia Massagli e all’erboristeria di via San Girolamo, di fronte al teatro. E ancora: alla farmacia Novelli di Ponte San Pietro, alla farmacia Troilo di Montecarlo e alla profumeria Franca a Lunata.