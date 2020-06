Audi Center Terigi è primo service in Toscana ad aprire anche in orario serale per l’assistenza ai propri clienti.

La storica realtà di via delle Fornacette per venire incontro alle esigenze dei proprietari di autovetture, spesso fuori città fino a tardi, ha accolto la richiesta della casa madre tedesca. Per questo dal 22 giugno al 18 luglio estenderà l’apertura del proprio service automobilistico dalle 6 del mattino alle 22.

16 ore di attività no stop che, dopo mesi di lockdown, permetteranno di garantire la tutela della mobilità e della sicurezza dei propri clienti.

Non basta. La concessionaria in queste settimane di apertura straordinaria riserverà a tutti i clienti Service sconti dal 25 al 35 per cento (a seconda dell’anno di immatricolazione) sui ricambi e sugli accessori.