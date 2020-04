Il social: due mesi gratis al tempo del coronavirus

“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi”, parola di Einstein. Niente di più vero è racchiuso nelle parole di uno dei luminari più avanguardisti mai esistito, niente di più concreto per chi fa dell’innovazione il proprio lavoro quotidiano.

E chi crede fermamente nel potere di queste parole è Massimiliano Pepe, fondatore e titolare di Archimax Srl, agenzia di marketing e comunicazione con sede a Lucca e operativa su tutto il territorio nazionale, specializzata nella gestione delle piattaforme web e digital per aziende, che mette a disposizione gratuitamente il proprio know-how e la propria esperienza per aiutare le imprese a non mollare ma, al contrario, a continuare a seminare accuratamente le basi del proprio mestiere per ripartire più forti di prima.

“Continuare a dialogare con l’esterno e con i propri clienti diventa ancora più importante in questo momento – afferma Pepe – per questo ho deciso di mettere la mia agenzia a disposizione di tutti coloro abbiano necessità di far funzionare i propri canali social e ottimizzare le strategie di comunicazione. Il tempo speso in casa per fermare questa epidemia non deve essere tempo perso. I titolari di impresa dovrebbero sfruttare il presente per pianificare le azioni digital e non vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi”.

Il messaggio è chiaro e rivolto a tutti, titolari o imprenditori di qualunque settore merceologico: due mesi di gestione digital gratuito per non fermare la propria attività e ottimizzare le risorse a disposizione. L’agenzia ha all’attivo numerose collaborazioni con imprese nazionali di differenti settori, per le quali sviluppa strategie di web marketing e comunicazione online atte ad incrementare il flusso di utenti, contribuendo a valorizzare l’identity aziendale.

“L’innovazione e il web sono oggi le risorse più grandi che abbiamo per non fermare i motori delle nostre attività – conclude Pepe – se sfruttati con coscienza oggi, ci aiuteranno a vincere domani”. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 3663726330 o scrivere a info@archimax.it.