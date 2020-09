Tutto pronto questo sabato (12 settembre) per l’inaugurazione del terzo punto vendita di Cremeria Opera. Alle sedi di viale Luporini a Sant’Anna e di Sant’Alessio, si aggiunge adesso il punto nel nuovissimo Centro Commerciale Il Pinturicchio. Dalle 16 alle 20 il via all’inaugurazione con gelato, mini porzioni, mignon e tante altre golosissime novità gratuite. Sarà un evento, per i motivi a tutti noti, ridotto e in linea con tutte le disposizioni igienico-sanitarie. Non sarà quindi il solito grande evento in stile “Opera”, ma non per questo mancheranno le sorprese e l’irrefrenabile voglia di deliziare tutti con tante gustose novità tutte al naturale!

Dopo Da Ciacco e Black Mirror, Cremeria Opera è il terzo locale del settore eno-gastronomico che sceglie Il Pinturicchio come nuova sede.

Ancora una volta Mirko Tognetti e tutto il suo staff decidono di investire nel valore del cibo buono e naturale, per vivere in un modo e in un mondo, sano. Da sempre contraddistinta da un’inarrestabile ricerca dell’innovazione di un mercato tradizionale, la Cremeria Opera riesce a offrire prodotti diversi da tutti gli altri, con un comune denominatore: materie prime semplici, genuine, a chilometro zero, per esprimere l’amore per l’italianità, per i prodotti buoni e sani con un gusto vero e intenso. A quasi otto anni dalla prima apertura in viale Luporini a Sant’Anna, quello de Il Pinturicchio sarà un locale che vuole dare continuità al percorso intrapreso in questi anni e che sempre avrà le sue basi nella voglia di deliziare i clienti prendendosi cura di loro col sorriso e l’accoglienza di chi ama questo lavoro; un’offerta sinonimo di esperienza, ricerca e bellezza, in una store atmosphere che incentiva la convivialità ed il piacere di sentirsi a casa.

Lasciatevi coccolare dalla dolcezza. Sabato (12 settembre), dalle 16 alle 20 – Inaugurazione nuovo punto vendita Cremeria Opera al Centro Commerciale Il Pinturicchio, viale Batoni 127 – via Borgo Giannotti 42, Lucca.