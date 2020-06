La Dogana lancia “l’aperishopping”: per ogni aperitivo un buono da 5 euro da spendere nei negozi

Coniugare un aperitivo in paese con un buono sconto da spendere da parrucchieri, estetisti e negozi di abbigliamento. Ad Altopascio si può. La Dogana lancia “l’aperishopping”, un’iniziativa per cercare di far tornare i cittadini alla normalità e aiutare la ripresa dei negozi. Ad ogni aperitivo, tra cocktail e prodotti tipici made in Dogana degustati nel meraviglioso spazio all’aperto di piazza Gramsci, ogni cliente riceverà un buono da 5 euro.

Ecco la nuova idea per l’estate di Fabio e Mirko, proprietari della Dogana: “Per far sorridere i nostri clienti e farli tornare piano piano alla normalità, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza, abbiamo pensato ad un nuovo progetto: l’aperishopping. Ad ogni prenotazione alla Dogana saranno regalati buoni sconto fino a 5 euro da spendere nei negozi aderenti all’iniziativa, che a breve saranno comunicati sui nostri canali social. La promozione sarà attiva dal 14 giugno fino al 30 giugno. Ringraziamo tutte le attività commerciali per la fiducia e per averci scelto: insieme siamo più forti”.

Nel frattempo il nuovo aperifood del locale altopascese sta riscuotendo un grandissimo successo. Per la fase 2 la Dogana si è inventata il “componi il tuo buffet”: ogni cliente può scegliere le proprie pietanze preferite da un menù di oltre 60 portate, che verranno poi consegnate direttamente al tavolo tramite delle vaschettine su un tagliere. Non solo il nuovo buffet: gli assoluti protagonisti del locale restano i taglieri con salumi, formaggi, focacce gourmet, marmellate e miele, tutti prodotti made in Dogana. Prosegue anche il servizio di consegna a domicilio dei taglieri da asporto, che hanno rallegrato la quarantena di tanti clienti.

Dopo l’aperishopping la Dogana non intende di certo fermarsi: i proprietari, infatti, sono già a lavoro per un’altra sorpresa per i propri clienti. Altre belle novità in arrivo per l’estate della Dogana in piazza Gramsci: stay tuned.