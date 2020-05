La nuova Seat Leon in anteprima streaming per Tuscania Auto

L’arrivo della nuova Seat Leon, la vettura più connessa, inconfondibile, tecnologica e con la più ampia gamma di motori offerta da Seat sarà condiviso con un’inusuale live streaming voluto in anteprima da Tuscania e Piemme Auto, concessionarie di riferimento rispettivamente per tutta la provincia di Lucca e l’Empolese Valdelsa.

Per prime in Italia, Tuscania e Piemme Auto vogliono rendere partecipe il cliente della novità con il grande evento di presentazione online in esclusiva italiana lunedì (18 maggio) alle 19, in diretta live-streaming. Ci si può registrare all’evento cliccando sul link https://bit.ly/3bC1itY e accedere così a preziosi omaggi e un’ulteriore, importante sorpresa.

Con la registrazione, infatti, non solo nelle prossime ore verranno inviate le istruzioni per partecipare alla diretta, ma anche la possibilità di ricevere una gift card Apple utilizzabile per iTunes Store, App Store, Apple Books e per abbonarsi a Apple Music, Apple Arcade e Apple Tv (utilizzabile anche su dispositivi Android) e, in aggiunta, contenuti esclusivi.

Inoltre, chi seguirà la diretta e poi raggiungerà la concessionaria per un preventivo, un’ulteriore sorpresa: nuova Seat Leon in comodato d’uso gratuito per due giorni. Ci sono molti buoni motivi per non perdersi questo grande evento, esclusivamente live on streming, lunedì (18 maggio) alle 19.