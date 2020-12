L’agenzia per il lavoro Maw di Lucca assume reclutatore di risorse umane

Stai cercando un lavoro dove farai parte di una squadra, dove vedere il valore del tuo talento, dove sentire l’importanza del tuo contributo? Allora potrebbe interessarti entrare a far parte del nostro team.

Maw – Men at Work Spa Agenzia per il lavoro seleziona nuove risorse per il potenziamento dell’organico interno.

Ruolo: Recruiter in ambito HR (risorse umane)

Titolo di studio coerente con il ruolo, possesso di laurea preferibile ma non necessario.

La nostra proposta

Dopo un opportuno periodo di affiancamento, ti sarà affidata la gestione in autonomia dell’intero processo di selezione, finalizzato all’evasione delle richieste dei nostri clienti e altresì alla proattivazione dei candidati più spendibili al fine di inserirli nel mondo del lavoro.

Nel dettaglio ti occuperai delle seguenti attività:

pubblicazione degli annunci sui vari canali di reclutamento;

screening dei curricula e gestione dei colloqui di selezione;

ricerca proattiva dei candidati;

evasione delle richieste di inserimento da parte delle aziende clienti;

preparazione profili da presentare in azienda;

presentazione dei candidati a colloquio.

Completano il profilo forte predisposizione al lavoro in team, flessibilità, capacità di gestione dello stress, motivazione a lavorare per obiettivi, ottime doti organizzative, attitudine al problem solving.

Se sei in cerca d’occupazione possiamo accoglierti da subito nella squadra Maw, nel caso in cui tu stia già lavorando possiamo concordare un piano d’inserimento in linea con le tue necessità. Se vedi il tuo futuro in questo ruolo allora iscriviti al nostro sito, potresti essere la persona giusta per la nostra squadra.

Stage finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Per candidature: http://www.maw.it/offerte-di-lavoro-LU-LUCCA-12001

