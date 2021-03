Lavoro, Maw ricerca sei magazzinieri carrellisti: ecco come candidarsi

Men at Work Spa, agenzia per il lavoro, filiale di Lucca ricerca per aziende clienti delle province di Lucca, Massa e Pistoia 6 magazzinieri/carrellisti.

I candidati si occuperanno quotidianamente di movimentazione e carico/scarico merci con utilizzo carrello elevatore, preparazione ordini (utilizzo pistola per codici a barre), stoccaggio.

Richiesti: diploma di scuola superiore, precedente esperienza in analoga mansione, possesso attestato conduzione carrello elevatore valido e dimostrabile, residenza in zona, automuniti. Gradito possesso Haccp in corso di validità.

Orario di lavoro: full time da lunedì al venerdì oppure su turni a ciclo continuo.

L’azienda offre iniziale inserimento con contratto di somministrazione, prorogabile per periodi di sempre maggior durata.

Zona di lavoro: provincia di Lucca (Lu), provincia di Massa (Ms) e provincia di Pistoia (Pt).

Per candidature: http://www.maw.it/offerte-di-lavoro-LU-LUCCA-15785