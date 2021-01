È stata consegnata nella giornata di ieri (29 gennaio) al Comune di Lucca, l’ultimo arrivo in casa Toyota: la Nuova Yaris Hybrid. Lucar, concessionaria ufficiale Toyota per la provincia di Lucca, con sede a Guamo, ha messo a disposizione del Comune, per la durata di un anno, una vettura ibrida.

La consegna dell’auto è avvenuta ieri mattina (29 gennaio) nella sede della Lucar, alla presenza del sindaco Tambellini e dei titolari di Lucar, Giorgio e Michele Serafini. Un’iniziativa accolta con grande entusiasmo da entrambe le parti, che intende accrescere la sensibilità di tutti i lucchesi verso una problematica ormai ben radicata e nota a tutta la popolazione, ovvero la qualità dell’aria che respiriamo e dell’ambiente che ci circonda che si riflette sulla salute di tutti i cittadini.

Lucar, così come Toyota, è da tempo in prima linea in questa sfida per contribuire a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, promuovendo una mobilità sempre più elettrificata ed orientata verso le “emissioni zero”.

Un messaggio, questo, che Michele e Giorgio hanno raccolto e sostenuto a più riprese, sin dal 2013 quando hanno acquisito il brand Toyota.

La consegna di questa auto ibrida, altro non è che un investimento sul futuro della città di Lucca, territorio sul quale la famiglia Serafini è presente, con la propria attività, orgogliosamente da oltre 40 anni.

Un messaggio che deve arrivare quindi forte, chiaro e “pulito”: “Non è più tempo di rimandare: la sfida all’inquinamento è da affrontare oggi stesso: dobbiamo farlo per noi ma soprattutto dobbiamo farlo per le prossime generazioni”, dice Michele Serafini.

Si conferma anche l’impegno del Comune di Lucca nella ricerca di un corretto equilibrio tra mobilità personale e qualità ambientale. Vogliamo ricordare, infatti, come già da diversi anni sia attiva la possibilità di usufruire di un abbonamento, ad un prezzo simbolico, per parcheggiare liberamente negli stalli blu della città di Lucca a tutti coloro che possiedano un’auto ibrida.

La nuova Toyota Yaris Hybrid, consegnata in comodato d’uso gratuito al Comune di Lucca, è un’auto che si presenta come una city-car potente e sostenibile: viaggia infatti per oltre il 50% del tempo in elettrico in città, si ricarica da sola senza bisogno di prese o colonnine, riduce drasticamente il consumo di carburante e soprattutto delle emissioni di gas climalteranti nocivi per la salute umana. Se vi capita di vederla passare tra le vie del centro storico, non potrete fare a meno di ammirare anche la nuova linea, dal design moderno e accattivante!

Questa non è solo che l’ultima novità in casa Lucar, ma la gamma ibrida di Toyota è naturalmente molto ampia e include al suo interno diverse vetture a bassissimo impatto ambientale e a prezzi finalmente appetibili per tutti.

In questo inizio di 2021, inoltre, sono stati rinnovati gli incentivi statali per l’acquisto di auto nuove; su tutta la gamma Toyota è possibile ottenere bonus fino a 7mila in caso di rottamazione. Un’occasione più unica che rara per comprare un’auto ibrida e strizzare l’occhio all’ambiente.

Un’auto ibrida può fare la differenza.