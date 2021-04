Luoghi e persone del territorio per il territorio, Guidi Car lancia la scommessa

La concessionaria Guidi Car lancerà nei prossimi giorni un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del nostro territorio. Si tratta di un progetto dedicato proprio ai posti e alle località legate da sempre alle sedi della concessionaria, presente da ormai oltre cinquant’anni.

Con i suoi marchi Mercedes, Volvo, Kia e Volkswagen è da sempre un punto di riferimento per i cittadini di Lucca, Montecatini, Massa, La Spezia e adesso anche in Versilia. Nell’ultimo anno è infatti aperta una nuova sede a Viareggio.

Guidi Car ha deciso di investire partendo dal territorio. Una decisione che nasce dalla fiducia in una ripartenza dalle realtà che ci circondano, l’unica in grado di portare benefici concreti. Questa iniziativa infatti non metterà al centro soltanto i luoghi ma si propone anche di coinvolgere direttamente le persone che li abitano.

I cittadini avranno un ruolo fondamentale, saranno i veri protagonisti e avranno la possibilità di prendere parte in prima persona a quest’iniziativa.

I dettagli del progetto verranno svelati lunedì (12 aprile) nel corso della conferenza stampa che si terrà nella sede di Guidi Car di Lucca e verrà mandata in onda sui canali social Guidi Car e Lucca in Diretta alle 11,30.