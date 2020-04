Mara Meo per il San Luca: ogni consegna a domicilio vale un contributo per l’ospedale

In un momento così caotico e preoccupante, ognuno cerca di dare il proprio contributo e si moltiplicano le iniziative di solidarietà per permettere alla comunità lucchese di affrontare adeguatamente l’emergenza in atto.

Tra le realtà che si sono da subito fatte avanti c’è anche il gruppo Mara Meo che in queste settimane, rimanendo attivo sul territorio per le consegne a domicilio, si è prodigato per cercare di supportare le tantissime realtà che operano sul campo in condizioni davvero estreme: pizze omaggio sono state consegnate al personale del Pronto Soccorso, del San Cataldo, delle varie Misericordie come ai volontari che offrono i loro servizi in questo delicatissimo momento.

Da oggi il contributo dato alla comunità vuole essere ancora più tangibile e incisivo: per questo Mara Meo ha deciso di devolvere i 3 euro delle spese di consegna all’ospedale San Luca per l’acquisto di materiale o strumenti necessari.

Come nelle settimane precedenti sia a pranzo (da lunedì a venerdì solo Lammari e zone limitrofe) sia a cena (tutti i giorni), sarà quindi possibile ordinare allo 0583436400 (visionando lo Smart Menù sul sito www.marameo.lucca.it), oppure tramite le apposite web app create per agevolare tutti i clienti della zona di Lucca (marameo-lammari.ipratico.com) e dalla Mediavalle (marameo-coreglia.ipratico.com): daremo così tutti insieme un contributo importante per la lotta al Covid-19.

Tanti piccoli gesti possono adesso fare la differenza e con questa iniziativa, sia le aziende che i clienti che nei prossimi giorni sceglieranno di avvalersi del servizio a domicilio Mara Meo, si uniranno sotto l’hashtag #marameoperilsanluca per portare il loro contributo.