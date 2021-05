A Lucca arriva Studio Kalimero, l’agenzia che aiuta le aziende a potenziare il business attraverso il marketing e la comunicazione. Studio Kalimero è l’agenzia di marketing e comunicazione che dalla fine degli anni Novanta aiuta le imprese a potenziare il business, un’attività che vede al centro l’amicizia di Marco Gasparri oggi direttore commerciale e Igor Rapino direttore di produzione.

Marco Gasparri

Studio Kalimero, che ha la sede principale a Grosseto, conta oggi 19 professionisti in tutti i settori: esperti di marketing, seo manager, sviluppatori web e web designer, art director, graphic designer, social media manager, giornalisti professionisti, event manager, spin doctor. Punto di forza dell’agenzia, oltre all’esperienza e alla professionalità, è una capillare rete di account che sono il vero e costante contatto con i territori. Riferirsi agli account di Kalimero significa avere un interlocutore sempre attento e pronto, profondo conoscitore del territorio, esperto nella materia del marketing.

“Lucca è una città splendida, sinonimo di storia, di cultura, di un tessuto economico produttivo eccezionale che spazia in tutti i settori, vivace e dinamico – dice Marco Gasparri -. Abbiamo tantissime realtà che conosciamo da anni e per le quali abbiamo realizzato moltissimi lavori legati alla promozione, al marketing, al web. Siamo orgogliosi di questo rapporto con Lucca e vogliamo potenziarlo convinti di poter fare molto!”. E su Lucca il punto di riferimento nel marketing e nella promozione si chiama Michele Ricci, un’esperienza consolidata nel marketing di numerose imprese: oggi gestisce per conto di Kalimero tutto il territorio di Lucca, Pisa e Livorno.

Michele Ricci

Come distinguersi nel mercato di un territorio?

“Per noi è sempre stato fondamentale crescere e gettare lo sguardo avanti, precorrere i tempi e crederci – spiegano dallo studio – Lo abbiamo fatto quando abbiamo aperto l’azienda e ci prendevano per matti, lo facciamo anche oggi che continuiamo a spingere sull’innovazione e continuano ancora a prenderci per matti. Ma la follia è un segnale positivo per noi, ci piace. Diciamo che poi nel tempo abbiamo ‘raffinato’ i settori, li abbiamo specializzati sempre di più, abbiamo creato all’interno dell’agenzia una sorta di ‘dottorato’ di ogni comparto e diamo la stessa importanza ad ogni lavoro che facciamo, ci riuniamo, ci confrontiamo, discutiamo e poi passiamo alla parte operativa. Questo è il modus operandi che ormai ci caratterizza”.

“Un’azienda che ha 20 anni ha un bagaglio di esperienze, di professionalità, di casi, di vita incredibile. Non dobbiamo però mai pensare che longevità sia sinonimo di stanchezza, non nel nostro settore dove i cambiamenti avvengono ogni giorno e se non studi, non ti formi costantemente, ti perdi e diventi uno dei tanti – raccontano dall’agenzia – Invece Studio Kalimero è un’eccellenza, lo diciamo senza modestia, perché è il riconoscimento non solo al nostro lavoro ma anche a quello di uno staff ferratissimo in ogni specializzazione: social, web, design, grafica, comunicazione. Abbiamo sempre scelto i migliori, investito in loro per crescere. Oggi è forse la nostra più grande soddisfazione: dimostrare che i nostri giovani, i ragazzi laureati e professionalizzati possono trovare un’occupazione e fare tanta strada anche nel settore dell’innovazione”.

Per contattare Michele Ricci, il responsabile commerciale di Lucca, Pisa e Livorno è possibile mandare un’email all’indirizzo m.ricci@kalimero.it oppure chiamare il numero 347,.6234930.