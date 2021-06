Maw ricerca con urgenza cinque carrellisti di magazzino

Maw Men at Work Spa agenzia per il lavoro, filiale di Lucca, ricerca urgentemente per aziende clienti di Lucca e provincia e Massa n. 5 carrellisti di magazzino.

Le aziende che ricercano personale appartengono a diversi settori (cartario, alimentare, multiservizi): le attività da svolgere riguarderanno la movimentazione di materia prima e prodotto finito da/verso il magazzino, la preparazione di ordini e attività di carico/scarico camion.

Sono richiesti precedente e comprovata esperienza nella mansione, possesso di attestato conduzione carrello elevatore valido e dimostrabile, capacità di utilizzo di sistemi di movimentazione quali muletto a pale/forche, transpallet, giraffa, disponibilità immediata.

Orario di lavoro: 3 turni, dal lunedì al venerdì o a ciclo continuo.

Zona di lavoro: provincia di Lucca, Massa.

Per candidature: https://www.maw.it/offerte-di-lavoro-LU-LUCCA-22744

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.