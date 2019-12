Mercatini, elfi e coro gospel: è Natale a Sant’Angelo

L’atmosfera del Natale non si racconta, si vive. E come ogni anno torna, puntuale, la due giorni che trasforma il paese di Sant’Angelo in Campo in un luogo incantato dove i più piccoli possono incontrare l’omone con la barba bianca che raccoglie i loro desideri e i più grandi possono esaudire i loro tra le tante idee regalo che il mercatino propone. Quest’anno, dopo la parentesi del 2018 in cui gli stand si sono disposti lungo la strada, tutta la manifestazione Natale a Sant’Angelo torna nello spazio della pista di pattinaggio accanto alla chiesa parrocchiale.

Si inizia sabato (14 dicembre) alle 14,30, con tante golosità per tutti. Nel corso del pomeriggio bolle, palloncini, illusioni e trucchi di magia sbalordiranno i più piccoli, intrattenuti ad arte dal mago Zazza. Il momento clou sarà, come da tradizione, l’arrivo di Babbo Natale, atteso per le 16. Accompagnato da Uva Spina e dagli Elfi dell’Arca di Noé di Nave, il vecchietto più amato di sempre accoglierà i bambini e si presterà per scattare insieme a loro foto ricordo. Un momento che verrà ripetuto anche il giorno seguente, domenica (15 dicembre), sempre alle 16. La seconda giornata inizierà fin dal mattino, alle 10,30. Artigianato e prodotti tipici, uniti a specialità gastronomiche, accompagneranno le persone che vorranno trascorrere a Sant’Angelo una piacevole domenica prenatalizia. L’organizzazione della due giorni si deve all’instancabile lavoro del Gruppo attività Sant’Angelo, attivo tutto l’anno per animare il paese e sostenere le situazioni di difficoltà.

Ma non c’è Natale senza musica: e così domenica sera alle 21 il Freedom singers gospel choir farà ‘sentire la sua voce’ – letteralmente – in un concerto nella chiesa parrocchiale a ingresso libero. Eventuali donazioni andranno a favore delle attività del gruppo parrocchiale. L’evento è inserito nel calendario Vivilucca 2019 del Comune di Lucca.