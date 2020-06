Valorizzare l’essenza di ogni gemma attraverso linee di design contemporanee e raffinate. Da qui parte l’idea di Moàr, il marchio di gioielleria nato dalla volonterosa necessità di esprimersi di Marco Morini. Un percorso che inizia nel 2017, grazie alla collaborazione con il designer Andrea Ciaponi. Ma una storia che arriva da lontano, dalla passione per la gemmologia coltivata nell’azienda di famiglia e cresciuta al punto di diventare un brand, uno spazio fecondo dove esperienza e fantasia prendono le forme del design contemporaneo.

— Superego Collection — Publiée par Moàr sur Vendredi 27 septembre 2019

Moàr oggi compie tre anni ed è un marchio di gioielleria completo e raffinato. Raffinato come il golf, sport che si intreccia alla storia di Marco e del suo brand. Da Moàr prende infatti il nome il Trofeo, giunto alla terza edizione, che si terrà sabato prossimo (4 luglio) all’Alisei Golf club di Pietrasanta.

“Sono contento di poter ufficializzare la gara per il terzo anno consecutivo – commenta Marco Morini -. Tantissimi sono già gli affezionati e gli iscritti da tutta Italia a cui potrò far vedere l’evoluzione del mio lavoro. Per questo non posso far altro che ringraziare Manola e tutto lo staff del Golf club Alisei che ogni anno mi dà la possibilità di partecipare e mettere in palio le mie creazioni”.

Moàr nasce nella gioielleria di famiglia a Forte dei Marmi. Da un marchio specializzato inizialmente nella realizzazione di anelli, ogni anno cresce fino a diventare un brand di gioielleria a 360 gradi, con la produzione di orecchini, bracciali e collane rigorosamente in oro 18 carati, risultato di un lungo processo produttivo incentrato sulla lavorazione manuale condotta dai più qualificati orafi italiani. Saranno otto tra questi pezzi unici ad essere messi in palio per i vincitori delle relative gare del Trofeo.

“Moàr è nato nel 2017, dopo 15 anni passati a fantasticare nella gioielleria di famiglia – racconta Marco -. Avevo solo 18 anni quando entrai in azienda. Sono cresciuto a contatto con i gioielli e con le gemme naturali, frequentato corsi professionalizzanti come il Gia, Gemological institute of America, per la classificazione dei diamanti. Oggi Moàr mi dà la possibilità di esprimere e sbizzarrirmi attraverso le linee dei gioielli, conformi al design contemporaneo”.

I gioielli Moàr si trovano nella gioielleria Morini di Forte dei Marmi. Per rimanere aggiornati e seguire tutti gli sviluppi del marchio, si può visitare il sito moarjewels.com, la pagina Facebook (facebook.com/moarjewelsfortedeimarmi/) il profilo Instagram (instagram.com/moarjewels/?hl=it) del brand.