Multinazionale di Porcari cerca operai cartotecnici

Maw Men at Work Spa, agenzia per il lavoro filiale di Lucca, ricerca operai cartotecnici per nota multinazionale di zona.

L’azienda prenderà in considerazione sia diplomati di estrazione tecnica (meccanica, elettrotecnica, elettronica, eccetera), anche al primo impiego purché fortemente interessati al ruolo, sia personale con precedente esperienza su linee converting (rotoli e piegati).

È richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni – ciclo continuo. Costituirà titolo di favore essere in età di apprendistato.

L’azienda offre iniziale contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Porcari.

Per le candidature è possibile contattare il numero telefono 0583.343274, la mail fil.lucca@maw.it o visitare il sito www.maw.it.