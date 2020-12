Noleggio a Lungo Termine e sostenibilità ambientale, al vertice c’è Auto No Problem

Il dubbio è di quelli amletici, ma forse neanche troppo. Acquisto o Noleggio a Lungo Termine?

La risposta è più semplice di quello che si potrebbe pensare. E dipende da alcuni fattori legati anche al fatto che il mercato delle auto sta piano piano cambiando volto grazie all’introduzione di nuovi modelli di veicoli elettrici , sui quali stanno puntando tutte le più grandi case automobilistiche del mondo. Le macchine ibride o elettriche si dimostrano ogni giorno di più il futuro del settore, un settore che mira sempre di più all’ecosostenibilità, anche grazie ai numerosi incentivi che sono stati stanziati a livello statale.

In attesa che il settore si consolidi appieno, il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione che consente un ottimo risparmio dei costi di mantenimento dell’auto. Ci sono poi i rischi relativi al calo di performance delle auto ibride ed elettriche, ad esempio, così come il rischio ancora maggiore di un danneggiamento causato da un sinistro, grazie all’assicurazione Kasco.

Uno dei principali sostenitori della mobilità elettrica è Auto No Problem, società che dispone di molte soluzioni che possono essere personalizzate a seconda delle proprie esigenze. Nel 2021, peraltro, si attendono grandi novità: Auto No Problem aprirà, infatti, un portale digitale, un outlet per il noleggio di auto a lungo termine, dedicato principalmente a privati e liberi professionisti, in cui sarà possibile trovare i modelli preferiti tenendo sempre un occhio al prezzo.

“Oggi c’è molta sensibilità sul lato dei prezzi, specialmente da parte dei privati – spiega il direttore commerciale di Auto No Problem, Matteo De Bortoli – e ritengo che in questo momento sia importante indirizzare l’utente verso un parterre di offerte che siano effettivamente le più competitive sul mercato. In questo senso l’obiettivo dell’outlet di Auto No Problem rappresenta la miglior offerta in assoluto, a prezzi competitivi e con la massima serietà professionale”.

Il noleggio a lungo termine è quindi l’opzione di mobilità perfetta per tutti coloro che desiderano guidare un’auto nuova sottoscrivendo una formula speciale che preveda il versamento di un canone fisso mensile che includa tutti gli oneri assicurativi, manutenzione ordinaria e straordinaria e soccorso stradale per incidente o fermo tecnico.

“L’idea di dar vita ad un outlet digitale dedicato al mondo del noleggio a lungo termine – prosegue De Bortoli – è nata proprio in considerazione del fatto che oggi i privati e i liberi professionisti sono sempre più alla ricerca di vetture a noleggio anche usate e non di prima immatricolazione”.

In questo senso il cliente può scegliere il modello, l’allestimento e gli optional dell’auto a un prezzo molto conveniente e coerente con l’evoluzione che sta coinvolgendo l’intero settore automotive, che corre velocemente verso la mobilità elettrica e ibrida.

Il noleggio a lungo termine permette di usufruire di una serie di vantaggi, tra cui le più moderne modalità di pagamento pay per use, oppure di godere di altre offerte convenienti attraverso nuove formule che prevedono, per esempio, il noleggio di auto usate.

“Con il nostro sistema vogliamo portare l’utente finale – conclude De Bortoli – a concludere il contratto di noleggio in autonomia attraverso processi automatizzati che guidano step by step ogni singola fase, dalle informazioni su come funziona il noleggio auto fino al caricamento dei documenti in modalità self-service per esitare la pratica”.