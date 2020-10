Nuove caldaie, arriva Gesamì: sconto immediato del 65 per cento

Gesam Gas & Luce lancia l’iniziativa Gesamì e offre alle famiglie di Lucca e provincia il vantaggio di sostituire la caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione di classe A, potendo beneficiare delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico messe in campo dal Governo con il cosiddetto ecobonus e usufruire anche della grande opportunità di uno sconto immediato del 65 per cento sul costo dell’impianto.

Gesamì è la nuova campagna di Gesam Gas & Luce – società leader nella fornitura di luce, gas e servizi della provincia di Lucca fin dal 1974 – che, facendo leva su risparmio energetico e detrazioni fiscali, offre la possibilità di cambiare la vecchia caldaia con un prodotto di nuova generazione: caldaie a condensazione che, a differenza di quelle tradizionali, recuperano l’energia termica contenuta nei fumi di scarico e garantiscono un risparmio certo in bolletta.

Sfruttando l’ecobonus, il pacchetto di misure introdotto dal Governo per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici attraverso il riconoscimento ai contribuenti della detrazione Irpef o Ires per i lavori svolti, Gesam Gas & Luce offre a tutti coloro che aderiscono a Gesamì la possibilità di versare solo il 35 per cento dell’importo totale della caldaia e ottenere uno sconto immediato del 65 per cento, anziché doverlo portare in detrazione nei 10 anni successivi all’acquisto. L’importante è sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe A acquistata nel corso del 2020.

Grazie alla cessione del credito, al posto della detrazione fiscale ripartita in 10 anni, le famiglie hanno così la possibilità di ottenere, contestualmente all’acquisto, uno sconto in fattura pari al 65 per cento del prezzo della caldaia; che viene applicato direttamente dal fornitore – in questo caso Gesam Gas & Luce.

Con questa nuova iniziativa l’azienda lucchese continua ad accrescere attenzione e interesse sui temi di carattere ambientale e a quelli, connessi, di efficienza energetica; coniugando con essa la funzionalità e la sicurezza, il comfort e l’estetica di un modello innovativo di ultima generazione.

Il team di Gesam Gas & Luce è a disposizione per approfondire ogni aspetto di questa straordinaria offerta. Per informazioni è disponibile il numero verde 800978202 e l’indirizzo di posta elettronica dedicato all’iniziativa caldaie@gesamgaseluce.it.

Chi è Gesam Gas & Luce

Gesam Gas & Luce è la società leader nella fornitura di luce, gas e servizi del territorio di Lucca e dintorni. Nata nel 1974 come azienda municipalizzata fornitrice di gas naturale; nel 1995 si trasforma in società per azioni, nel 2013 inizia a vendere anche energia elettrica e nel 2019 entra a far parte di uno dei più grandi gruppi energetici del panorama italiano diventando sempre più un punto di riferimento per il settore energia a livello locale, che oggi conta oltre 60 mila clienti e una rete capillare di operatori qualificati sparsi sul territorio.