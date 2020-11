Obiettivi e valori condivisi: ecco la nuova Carta dei Servizi del Centro Martini

Si completa con la pubblicazione sul nostro sito e con le nuove cartelline che accompagneranno tutti i referti, il progetto di aggiornamento e miglioramento della Carta dei Servizi del Centro Martini a cui il nostro Staff si è dedicato di recente.

Si perché, come afferma Francesca Martini, Ad del Centro “la Carta dei Servizi non è solo un documento in cui i tutti i nostri clienti potranno trovare informazioni sui nostri servizi, sulle modalità di erogazione e sugli standard di qualità che come azienda ci impegniamo a garantire; per tutti noi coordinatori, professionisti, tecnici, operatori di accoglienza di Centro Martini la Carta è prima di tutto lo strumento con cui vogliamo far conoscere a ciascun utente la nostra organizzazione ma soprattutto con cui condividere la nostra missione, i nostri obiettivi e non ultimo i nostri valori”.

La Carta dei servizi del Centro Martini è stata quindi pensata e redatta per far conoscere questi elementi fondamentali a tutti gli utenti e per questo, oltre ad essere disponibile on line in un format integrato e completamente rivisto anche graficamente per una migliore e semplice lettura, dai prossimi giorni sarà riportata, seppur in forma sintetica, nelle nuove cartelline che accompagnano i referti di ciascun utente.

“Crediamo infatti molto nell’on line e nelle forza della comunicazione attraverso la rete ed i social ma crediamo anche che i temi che sono alle radici della nostra storia debbano avere uno spazio rilevante in ogni strumento del nostro Centro, oltre ovviamente ed essere riconosciuti nel comportamento di tutti i nostri colleghi e collaboratori”, afferma la dottoressa Carlotta Martini, Responsabile della Ricerca e Sviluppo dell’azienda.

Con l’aggiornamento della Carta il Centro Martini vuole raggiungere un altro obiettivo fondamentale, rendere sempre di più il suo utente partecipe della crescita e dello sviluppo della sua organizzazione. È con questo obiettivo che nella Carta dei servizi sono evidenziate ed illustrate le finalità delle iniziative di Customer Survey o di indagine della soddisfazione che il Centro ha di recente attivato come servizio continuativo. È con la medesima finalità che sulla Carta il cittadino potrà trovare tutte le indicazioni per fare segnalazioni su bisogni non pienamente soddisfatti o su eventuali insoddisfazioni che auspichiamo di non ricevere ma che nel caso verranno accolti come input su cui far lavorare il team dedicato all’organizzazione ed all’innovazione.

Con la stampa in mano, con piacere sulla prima pagina si legge: “Ci dedichiamo con passione, energia e professionalità alla salute ed al benessere dei nostri utenti con l’obiettivo di essere a loro fianco nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura con servizi specialistici, tempestivi e sostenibili erogati da un’organizzazione incentrata sul paziente e sulla sua famiglia, costantemente impegnata nella ricerca di tecnologie e strumenti innovativi e nell’attivazione di collaborazioni con professionisti che uniscono alla competenza tecnico professionali la condivisione dei nostri valori”. La Missione di Centro Martini.

Non solo Aree di Attività (Radiologia, Fisioterapia, Fisioestetica, Attività ambulatoriali e riferimenti degli Specialisti che potrai trovare al Centro) ma anche un impegno costante nella centralità del cittadino e dei suoi bisogni, non solo sanitari, ed una volontà di investire costantemente in innovazione applicata alle tecnologie del centro nonché ai suoi processi organizzativi per garantire a ciascuno, per tutta la vita, il miglior partner nella gestione della propria salute. A testimonianza di tale impegno, un esempio recentissimo che con soddisfazione inseriamo nella carta dei servizi: l’attivazione in convenzione con il Servizio sanitario nazionale dei servizi erogabili con la nuovissima Risonanza Magnetica ad alto campo.

Un bell’impegno e una bella motivazione, per tutti noi.

Continua a seguirci per conoscere il Centro Martini ed il nostro impegno per la tua salute ed il tuo benessere.