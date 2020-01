Orange Village: il quartiere dell’Arancio cambia faccia

La città sta cambiando rapidamente in zona Arancio: i lavori nel nuovo mini-quartiere Orange Village proseguono a ritmo sostenuto e già la prossima primavera verranno consegnati i primi immobili completamente finiti.

Nel frattempo è stata cambiata la facciata, sono stati ultimati gli impianti e le squadre coinvolte stanno lavorando alle finiture, particolarmente curate proprio per soddisfare il target giovane e attento che sta rappresentando il pubblico principale di questo intervento.

Soggiorno

Per la città, questa è un’opportunità importante: non solo perché il coinvolgimento di tanti artigiani, spesso locali, sta dando nuovo impulso all’economia del territorio, ma soprattutto perché un edificio con elevata capacità attrattiva nei confronti di tanti giovani professionisti e famiglie riqualificherà l’intero quartiere.

Ne abbiamo parlato con Roberto Moretti, responsabile commerciale dell’operazione: “A breve le operazioni di vendita termineranno: abbiamo venduto in meno di un anno quasi 50 appartamenti, raramente ci capita di riuscire a farlo con questa velocità: evidentemente era ciò di cui la città aveva bisogno, nel momento in cui ne aveva bisogno. Ad acquistare le case Orange Village, merito dei prezzi particolarmente vantaggiosi, sono soprattutto giovani coppie, professionisti o famiglie: per il quartiere questa è una promessa di rilancio e nuova vitalità.”

Angolo cottura

“Gli appartamenti di taglio più piccolo o quelli molto ampi sono stati venduti tra i primi – continua Moretti – gli appartamenti che ancora abbiamo in portafoglio si rivolgono a single e coppie con la volontà di una casa più ampia e comoda, al freelance che abbia la necessità di dedicare parte della casa al proprio studio o alla giovane famiglia con un figlio. Per loro abbiamo proposte di mutuo già definito per semplificare al massimo il loro ingresso in casa. Li aspettiamo, anche solo per una visita, nell’ufficio vendite di via Arrighi. Con i lavori già in stato avanzato è possibile visitare alcuni appartamenti già finiti e alcuni anche arredati”