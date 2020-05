Orange Village: prossima la consegna dei primi appartamenti e boom di visite (in sicurezza)

In via Arrighi a Lucca il cantiere del complesso Orange Village è ripartito in massima sicurezza, sia per le maestranze impegnate a completare gli ultimi lavori prima della consegna delle case, sia per le tante famiglie, i giovani, le coppie e gli investitori interessati ad immobili per la messa a reddito che hanno preso appuntamento sin dai primi giorni di riapertura per poter procedere con le visite.

Ne abbiamo parlato con Massimo Marcelli, responsabile sviluppo immobiliare di Aquileia Capital Services, società specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare, attiva su tutto il territorio italiano e con una forte expertise nel Real Estate.

Massimo Marcelli

Siete riusciti a garantire le tempistiche?

I lavori hanno subito una temporanea battuta d’arresto nella fase di lockdown, ma nonostante questo, grazie alle maestranze che ringraziamo per l’impegno e la dedizione, siamo riusciti a recuperare i tempi della sospensione e riusciamo a consegnare tutti gli immobili con ritardi minimi.

Riuscite a garantire appuntamenti in sicurezza per chi vuole visitare le case?

Ci siamo subito posti il problema della sicurezza e ci abbiamo lavorato da subito. Ora le visite sono limitate e avvengono solo per appuntamento, con protocolli rigidi che offrono le massime garanzie a lavoratori e visitatori. L’unica difficoltà che abbiamo avuto è stata gestire e distribuire gli appuntamenti, visto che la fase di lockdown ha spinto molte famiglie e giovani a riscoprire l’importanza di case confortevoli, nuove, con spazi ben distribuiti e in tanti ci hanno chiamati per fissare da subito una visita.

Soggiorno

Vi aspettavate questi risultati?

Non così, sinceramente. Ha pagato la posizione vantaggiosa, l’alta qualità del progetto, l’attenzione alle finiture – è difficile trovarne di questo livello su questa fascia di prezzo – il fatto che gli immobili sono dotati di ampi spazi comuni, di giardini di proprietà per gli appartamenti al piano terra e di grandi balconi per quelli ai piani superiori: sono elementi di cui, tutti, abbiamo capito l’importanza fondamentale in questo periodo. Inoltre è stato fondamentale il passaparola di chi ha comprato casa e ha potuto tastare con mano i risultati del nostro impegno in questo lavoro.

Cucina

Progetti per il futuro?

Molti, ma è ancora presto per parlarne. Il territorio di Lucca ci ha offerto riscontri importanti da parte dell’utenza e da parte delle aziende del territorio che lavorano al progetto. Siamo motivati a continuare ad investire in quest’area. È prematuro parlarne ora, ma avremo a breve novità interessanti.