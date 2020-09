Orange Village, weekend di promozioni dopo l’impennata delle vendite

Un’ulteriore sferzata alle operazioni di vendita è quella che si annuncia al complesso Orange Village per il prossimo fine settimana. Il 26 e 27 settembre, previa prenotazione, sarà possibile visitare gli immobili che hanno attratto così tante famiglie in questo periodo e accedere ad una serie di offerte capaci di sciogliere ogni indecisione.

Nel quartiere Arancio la crisi non si sente, anzi: le case del complesso Orange Village, con le sue due palazzine, hanno visto una forte impennata delle vendite proprio questa estate, con una ventina di immobili acquistati in un paio di mesi. Merito di case pensate e costruite per garantire un’alta qualità della vita quotidiana, pur con prezzi contenuti. Terrazzi, giardini, spazi ben distribuiti e una posizione che rende gli immobili perfetti per raggiungere sia il centro sia le zone produttive sono state le chiavi di richiamo per tanti lucchesi.

Prevalgono i giovani: coppie, famiglie o single che acquistano per la prima volta casa. Numerosi sono anche gli acquirenti di età più avanzata, che hanno preferito cambiare la loro abitazione per una soluzione più moderna e funzionale, più efficiente da un punto di vista energetico e più comoda per gli spostamenti quotidiani.

Le prime famiglie stanno organizzando in questi giorni il trasloco e entreranno nei 45 appartamenti già completati a partire dalle prossime settimane. Proprio i primi acquirenti sono stati i principali sostenitori dell’iniziativa immobiliare, promuovendola con amici, parenti e conoscenti e contribuendo al suo successo.

“Sarà un’emozione vedere il quartiere prendere vita – commenta Stefano Scatena, che segue la commercializzazione del progetto per Scatena Immobiliare – Lo dico da professionista che ha lavorato a lungo su questa iniziativa, ma lo dico soprattutto da lucchese: è sempre un piacere vedere una zona della città che brulica di nuove energie.”

“Siamo più che soddisfatti dalle risposte che ci ha dato Orange Village – commenta Roberto Moretti direttore commerciale di Aquileia Capital Services, promotrice dell’iniziativa – Il forte boom nel post lockdown ci ha spinti a velocizzare le operazioni con l’obiettivo di completare il progetto immobiliare in tempi rapidi per rispondere alle richieste che ci sta facendo il mercato”.