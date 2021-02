Percorsi di prevenzione e promozione della salute al Centro medico Martini

2021 dalla diagnosi e cura alla prevenzione e promozione della salute. Con questa proposta, il Centro Martini intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, alla sua alfabetizzazione e al miglioramento della consapevolezza. Accrescere la capacità degli individui di interagire con la propria salute attraverso relazioni basate sulla fiducia, sul sapere e sulll’agire responsabile è un obiettivo che, pur essendo integrato con il Sistema sanitario nazionale, ha bisogno di più attori e contributi da parte dei diversi soggetti che operano a vario titolo sul territorio (medici, infermieri, aziende, istituzioni, cittadini, vari portatori di interesse…)

L’approccio life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza anche per setting (scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, eccetera), è uno strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, e per migliorare l’appropriatezza egli interventi.

Il Centro Martini, in questo ambito, vuole dare il suo contributo in termini di incremento di health literacy e di empowerment dei cittadini.

L’anno 2021 si caratterizzerà per affiancare ai servizi erogati dagli specialisti dei nostri studi medici, della radiologia e della fisioterapia, i percorsi prevenzione e promozione alla salute su diverse patologie di interesse.

Ogni percorso sarà caratterizzato da un servizio informativo con newletter, webinar ed eventi digitali per trattare l’argomento e rispondere ai quesiti dei cittadini e attivare-sostenere la promozione alla salute. Una proposta con un pacchetto di servizi su misura per attivare la prevenzione in parola.

Gli ambiti del percorso della prevenzione e della promozione alla salute sono:

– Ipertensione arteriosa

– Screening di alcuni tipi di tumori

– Spalla dolorosa

– Prevenzione Sole

– Osteoporosi

– Obesità

– Disturbi della tiroide

– Diabete

– Mal di schiena

– Mal di collo

– Sarcopenia (progressiva perdita di massa muscolare caratteristica dell’invecchiamento)

– Allergie pediatriche

– Prevenzione ginecologica (tumore collo dell’utero, ovaio)

– Prevenzione urologica (tumore alla prostata)

– Prevenzione tumore seno

– Prevenzione dermatologica

Rimanete connessi, a brevissimo gli appuntamenti.