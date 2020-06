Piccoli turisti crescono ai campi estivi di Hostal Badia

Dopo il lockdown tornano a vivere gli spazi dedicati alla formazione e al divertimento dei bambini.

Fra le tante offerte sicuramente spicca la grandissima qualità dei campi estivi della Foresteria Francigena di Badia Pozzeveri, l’Hostal Badia di Altopascio, organizzati dall’associazione no profit Iniziativa Turistica e al via il prossimo lunedì (22 giugno).

Sono dedicati a bambini e ai ragazzi dai 6 agli 11 anni. Personale qualificato nel massimo rispetto delle linee guida anticontagio Covid affronterà con i partecipanti il progetto didattico-ludico Piccoli turisti crescono: un format educativo, illustrativo, informativo con feedback di pratiche e manualità oltre ad escursioni e piccole gite di prossimità, teso a far crescere nei bambini e nei ragazzi l’amore per i viaggi, le scoperte, lo scambio, il rispetto e la conoscenza, strumenti e finalità proprie di un turismo sostenibile, solidale e sociale, tutto secondo i diversi livelli di apprendimento e coinvolgimento con particolare attenzione alla inclusione dei Bes.

Sarà fornita ai partecipanti una dotazione di skill life e competenze trasversali tra materie didattiche e viaggi, dalle lingue (inglese), alla geografia (tracciare un percorso) alla storia e ai beni culturali (concetto, approccio e utilità) e alle esperienze del viaggiatore (cammini, benessere, scoperta, tradizioni locali, senso dei luoghi e delle comunità locali) valutando sempre gli impatti ambientali e e i ritorni sulla natura (consumi, mobilità, tecnologie).

Il personale di assistenza e servizio ai campi sarà formato sui contenuti didattici da un breve corso della Scuola alberghiera dell’associazione e per rispondere alle esigenze di massima protezione sosterràanche una introduzione alle tecniche salvavita pediatriche (Bls) per distruzione e anti-contagio Covid oltre ad un breve seminario sulla psicologia del confinamento infantile (salute mentale pediatrica) durante il contenimento del Covid. Infine tutto il personale addetto sarà sottoposto a test sierologico durante la fase di preassunzione, oppure alla riabilitazione Inail per guariti, ovvero alla certificazione di test eseguito e risultato negativo.

Per informazioni 0583.1808194.