Pizza, birra, hamburger: il Nano consegna a casa le sue specialità

Non si ferma l’attività della pizzeria-birreria Ottavo Nano di via Cantore, pronta a deliziare il palato dei propri clienti anche in queste serate con hamburger, pizze e un ricco catalogo di birre artigianali di altissima qualità.

“Abbiamo deciso di rimanere aperti in questo periodo, complicato e difficile per tutti quanti – spiega Luca Lazzareschi, titolare dell’attività insieme ai soci Beniamino Bertolacci e Luca Matteoni – perché ci dispiaceva chiudere del tutto e per dare la possibilità ad alcuni dei nostri dipendenti di continuare a lavorare. Ci mancano i nostri clienti che a cose normali riempiono il nostro locale e in questo modo possiamo portare a casa loro un po’ di Nano”.

I corrieri per le consegne a domicilio osservano scrupolosamente le disposizioni igienico-sanitarie dettate dagli ultimi decreti ministeriali e sono dotati di guanti, mascherine e contenitori termici, il tutto per evitare qualsiasi tipo di contatto fra operatore e cliente. Il servizio di consegna a domicilio è disponibile tutti i giorni dalle 19 alle 22 (ordine minimo 15 euro), basta contattare direttamente il numero 0583.952483 oppure il servizio Consegne in casa collegandosi al sito (clicca qui) per cui è attivo il pagamento tramite carta di credito, Postepay e Paypal: qui è possibile consultare il menu, scegliere fra gli hamburger di pane e carne freschi tutti i giorni, le pizze con impasto a lievitazione 24 ore e le birre.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta e in più si viene omaggiati con un buono: “A ogni consegna lasceremo ai nostri clienti un buono omaggio del 15 per cento spendibile nel nostro locale quando sarà finita questa emergenza. È un modo per pensare positivo e tenere alto il morale in attesa che questo brutto momento passi per tutti. Siamo contenti per la risposta della nostra clientela che ha dimostrato di apprezzare fin da subito questo servizio, sono davvero tante le foto che vediamo su Instagram delle persone che ci taggano con le nostre pizze e i nostri hamburger, ci stimola ad andare avanti e a fare sempre meglio per garantire il servizio nel miglior modo possibile”.