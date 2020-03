Pizzeria ‘A modo tuo’ di San Concordio, avanti col servizio a domicilio

Alcune abitudini sono difficili da dimenticare. Tra le prime, sicuramente la tradizionale pizza del sabato sera o consolatoria in alcune serate “no” . La pizzeria A modo tuo di San Concordio è al servizio di chiunque debba affrontare in solitudine o in famiglia questo periodo di isolamento.

Attivi col servizio a domicilio, in piena sicurezza con l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale, i titolari possono essere raggiunti telefonicamente al numero 0583 955542. Offrono, come sempre, un gustoso e ricco menù, presente anche sulle applicazioni Just Eat e Deliveroo, sette giorni su sette.

“Vogliamo allietare questo periodo buio – dicono i titolari – cercando di dare una parvenza di normalità ai nostri clienti offrendo i prodotti di ottima qualità che hanno sempre caratterizzato i nostri sapori, clienti a cui dobbiamo il successo avuto ad oggi”. Non si tirano indietro David e Mauro nel dare un minimo e modesto contributo al territorio lucchese, portando avanti a pieno ritmo l’eccellenza artigiana del territorio.

Caterina Barghini