Porcari, multinazionali cercano operatori di cartotecnica

Maw – Men at Work Spa, agenzia per il lavoro di Lucca, ricerca con urgenza operatori di cartotecnica per conto di note multinazionali cartarie locali.

Le risorse dovranno essere disponibili a svolgere lavoro su 3 turni – ciclo continuo (4:2), ed avere precedente esperienza maturata, preferibilmente, su macchinari converting (rotoli o piegati).

L’inserimento avverrà con contratto a termine, diretto o somministrazione, per i primi mesi ma sarà finalizzato all’instaurarsi di un rapporto duraturo con la società, sussistendone le condizioni. Zona di lavoro: stabilimenti di Porcari.

Per inviare la propria candidatura rivolgersi alla filiale Maw di Lucca, in via del Brennero 24: telefono 0583.343274, fax 0583.342089, email lavoro.lucca@maw.it.

