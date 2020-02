Una svolta ‘green’ nel modo di nutrire i capelli. La rivoluzione naturale passa dai prodotti biologici del salone di Star style Caso.Mai. Qui, in in via Michele Rosi 46, le colorazioni possono essere personalizzate grazie alla lavorazione istantanea delle erbe ayurvediche, che in un gioco di combinazioni, danno vita a colori unici adatti a ogni tipo di capello.

In un ambiente ricco di libri, piante e colori la giovane titolare porta la sua creatività in pieno centro storico, ricreando uno spazio che sa di natura. E biologici sono anche i prodotti della linea Phitopilos che lei utilizza all’interno del salone, perché iscritta all’accademia milanese dove ha imparato a lavorare con le erbe tintorie. “Non è vero che le colorazioni a base di prodotti naturali durano meno – risponde a una delle domande che spesso le vengono poste -, anzi, a differenza delle tinte classiche, le erbe hanno la capacità di raggiungere il capello fin sotto la cute, riuscendo in questo modo a resistere di più. Così come non è vero che l’henné può essere utilizzato solo per le tonalità di rosso – aggiunge -. Tutti i prodotti biologici sono certificati, in grado di dare riflessi unici e coprire i capelli bianchi”.

Nel salone c’è comunque la possibilità di utilizzarle entrambe. Le personalità più eccentriche possono poi trovare il loro prodotto ideale nella nuova linea giapponese di colori moda, anche questa senza agenti chimici oppure scegliere il montaggio di cyber dread e cyber treccine. Non solo, durante la seduta il cliente può approfittare delle erbe e delle spezie per fare una maschera rigenerante o un trattamento per il viso. Inoltre la titolare di Star Style Caso.Mai mette a disposizione la sua esperienza nel campo dei prodotti naturali per dare consulenze gratuite e consigli – meglio se su appuntamento – nella gestione quotidiana dei capelli. Un’altra rivoluzione riguarda l’orario di apertura. Il salone è aperto tutti i giorni, ad eccezione del martedì e della domenica, con orario continuato dalle 11 alle 21 d’inverno e fino alle 22 d’estate. Per restare aggiornati, seguire le pagine Instagram e Facebook di Star Style Caso.Mai.