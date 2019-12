Promobrace Italy festeggia 5 anni di attività: l’azienda di gadget omaggia i propri clienti a novembre e dicembre

S’invecchia… speriamo bene, però! Promobrace Italy con sede europea a Lucca, festeggia il suo successo e invita tutti i clienti a celebrare insieme il suo quinto anniversario di attività.

L’azienda di gadget personalizzati Promobrace Italy, con sede centrale in Brasile, nasce da un’idea di espansione di due soci, cittadini italo-brasiliani, il primo in pianta stabile e residente da anni a tutti gli effetti in Italia, il secondo, in viaggio per il Bel Paese per l’ennesima volta; è allora che nasce quasi per gioco, durante un’ottima cena nel centro storico lucchese, l’idea di fondare una azienda anche in Italia.

Partendo da una esperienza decennale, grazie ad una realtà già consolidata oltreoceano, ed in seguito ad una accurata ricerca di mercato in Italia, i soci decidono di realizzare l’apertura della prima sede in Europa proprio nella città di Lucca.

Promobrace, attuale leader nel settore dei gadgets personalizzati in Sud America, punta alla fidelizzazione di nuovi clienti oltre che ad una attenta cura di quelli che lo sono ormai da anni. Tra clienti lucchesi è possibile annoverare palestre, bar, aziende ed associazioni del territorio.

Oggi Promobrace Italy conta un portafoglio clienti caratterizzato da grandi, piccole e medie imprese, nazionali e internazionali, ed un successo di vendite e riconoscimenti per la professionalità e rapidità logistica, grazie soprattutto al rigoroso rispetto dei tempi di consegna prestabiliti, cosa fondamentale e non scontata nel campo dei prodotti personalizzabili. I prodotti sono l’ideale per chi vuole pubblicizzare un brand, un messaggio e molto altro ancora tramite la vendita dei prodotti stessi o omaggiando i propri clienti.

Tra le numerose collaborazioni Promobrace Italy ha particolarmente a cuore l’iniziativa Light it up blue, l’evento su scala mondiale dedicato all’autismo al quale partecipa anche la città di Lucca. Oltre ad aver rappresentato la prima collaborazione ufficiale di Promobrace Italy nel momento di apertura delle attività sul territorio europeo, l’azienda continua ancora oggi ad essere impegnata nell’iniziativa in quanto partner ufficiale e fornitore dell’iconico bracciale in silicone che ha riscosso un enorme successo. Per i clienti che effettueranno degli ordini durante il mese di novembre e dicembre, l’azienda ha preparato un omaggio, che sarà divulgato sui canali social ufficiali di Promobrace Italy.

Promobrace Italy

Promobrace Italy produce e personalizza diversi prodotti, tra i quali braccialetti in silicone, portachiavi in varie tipologie (silicone, Pvc, acrilico, eccetera), laccetti da collo (portabadge con moschettone in metallo), bracciali Led per eventi notturni e altri gadget di piccole dimensioni.

Contatti

Visita il sito: www.promobrace.it

Facebook e Instagram: promobraceitaly

Telefono e WhatsApp: +39 327 168 4040