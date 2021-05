Qualità di cura, materiali innovativi e massima sicurezza allo studio Dentalsan

Si è aperto un nuovo capitolo per lo studio Dentalsan di viale Europa a Lucca. È arrivato alla direzione sanitaria il dottor Cino Cini, medico chirurgo dentista specialista in odontostomatologia e protesi dentaria – e ha rivoluzionato la ‘filosofia’ di cura dello studio. Un nome noto a Firenze e sinonimo di qualità e competenza anche a Lucca, città che ha già visto il dottor Cini impegnato in una collaborazione professionale qualche anno fa.

È così che il nuovo responsabile dello studio ‘sopra il Blanco‘, come comunemente viene identificato Dentalsan, ha deciso di esportare il suo metodo a pochi passi dalle Mura. La preparazione e la serietà dello staff medico a servizio dei pazienti è tratto distintivo dello studio Dentalsan, così come l’uso di materiali di qualità, innovativi e sicuri. Il tutto in un ambiente arioso, reso ancor più confortevole

e bello dalle creative realizzazioni di Floruit.

Reception

Prima regola: curare i denti, sempre, fino a che risulti possibile farlo. Nello studio Dentalsan infatti, sarà proposto al paziente di estrarre il dente problematico solo quando qualsiasi altra soluzione dovesse essere impraticabile. Certo, gli impianti dentali o comunque l’inserimento di parti protesiche non sono esclusi a priori. Ogni caso sarà valutato con scrupolo da un team di professionisti, con la consapevolezza di dover fare il possibile per conservare un sorriso naturale.

Nello studio Dentalsan i pazienti ricevono importanti garanzie su ogni lavoro eseguito nella loro bocca grazie anche a un programma di follow-up che ne determina la validità. Una sorta di ‘tagliando’ da validare nel corso dell’anno, per permettere al dentista di valutare lo stato di salute di denti e gengive nel tempo, dopo il trattamento ricevuto.

Sala d'attesa, dettaglio

Visite, sedute di igiene, chirurgia avanzata. Ma anche trattamenti evoluti ed efficaci di sbiancamento. Da Dentalsan è possibile affidarsi a sedute di sbiancamento alla poltrona o ricevere una mascherina realizzata su misura da indossare a casa, per un effetto più duraturo.

Così come ogni servizio di cura è personalizzato in ogni minimo dettaglio, allo stesso modo è sartoriale la definizione del metodo di pagamento: è possibile accedere a finanziamenti dei principali istituti di credito, come Findomestic o Pagodil, così come dilazionare in rate concordate direttamente con lo studio.

Sala d'attesa, dettaglio

Ultima, ma non ultima, la sicurezza. Oltre ai consueti dispositivi di protezione individuale per prevenire fenomeni di contagio da coronavirus, allo studio Dentalsan di Lucca ogni paziente indossa copriscarpe usa e getta. Le scrupolose misure di igiene che tutto lo staff osserva sono rafforzate da un innovativo sistema di purificazione dell’aria.

Dispositivo per disinfettare l'ambiente

Tra una seduta e l’altra, infatti, grazie a un macchinario che nebulizza perossido di idrogeno, gli ambienti dello studio vengono disinfettati al cento per cento. Si tratta di una sostanza innocua per le persone, neutra per la pelle e al contempo efficace contro virus e batteri.