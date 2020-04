Quarantena e ricrescita? Il colore del parrucchiere arriva direttamente a casa

Coccole Colorate Parrucchieri, un salone ad Altopascio dedicato alle donne e specializzato nel colore dall’effetto naturale, crea il servizio Colorarsi.

Stiamo attraversando un periodo molto particolare, un pezzo di storia che ricorderemo per molto tempo, con nuove abitudini da adottare e la consapevolezza che la normalità tornerà tra qualche mese.

Così le titolari del salone Cinzia e Vania si sono chieste come poter rendere più piacevole questo tempo da passare a casa per le donne. I giorni passano, i saloni sono chiusi e il colore ai capelli grida aiuto. “Vedersi belle fa sentire meglio e di questi tempi il benessere è importante”, ci dice Vania.

In questo periodo Colorarsi è una bella novità e Cinzia ci racconta cos’è: “Dopo una consulenza scegliamo la tonalità perfetta per la cliente e consegnamo direttamente a casa un kit con tutto il necessario per farsi il colore, così ogni donna può applicarlo o farsi aiutare da chi è in casa con lei e poi guardarsi allo specchio felice”.

La cosa fantastica è che insieme al kit c’è un tutorial, per non sbagliare nessuna pennellata.

Trovare nuove idee e reinventarsi in momenti difficili creando soluzioni pratiche per rendere migliore la vita delle persone è mettere in giro energia positiva.

“Siamo convinte – dicono insieme Cinzia e Vania – che l’atteggiamento è fondamentale e sappiamo che le donne senza ricrescita si sentono molto meglio”.

Per avere il servizio Colorarsi scrivere su WhatsApp al 3920632227 o visitare i canali social di Coccole Colorate Parrucchieri.