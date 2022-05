Relazione e servizio ai clienti al top: Birindelli Auto premiata da BMW Bank con il titolo di Dealer Ambassador 2022

Il cliente al centro, con professionalità e attenzione, anche nei dettagli. È questo il segreto del successo della concessionaria BMW e MINI Birindelli Auto, con le sue otto sedi in Toscana. È questo il motivo che ha convinto BMW Bank a premiare l’azienda con il titolo di Dealer Ambassador 2022 “per essersi distinta nella relazione e nel servizio ai clienti”.

Non un riconoscimento come tanti altri, però, visto che la concessionaria è stata selezionata come la migliore fra tutte quelle del centro Italia.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta martedì 24 maggio nella sede di Sovigliana, nel territorio del comune di Vinci. Una grande festa di squadra a cui hanno partecipato titolari, direzione e dipendenti della consolidata realtà del mondo dell’automotive.

Il riconoscimento del titolo di Ambassador per Birindelli Auto arriva dopo un percorso focalizzato sulla customer experience, che ha valutato, attraverso un questionario anonimo compilato dai clienti, la capacità degli organizzatori del BMW Group di assicurare un’esperienza di brand di alto livello, anche in ambito finanziario.

Per la valutazione delle performance delle concessionarie sono state prese in considerazione tre diverse aree di indagine. Prima fra tutte la trasparenza, intesa come capacità di illustrare l’offerta dei prodotti BMW Bank e di dettagliarne anche gli aspetti tecnici fornendo tutta la documentazione necessaria, richiesta per la trasparenza bancaria. Il secondo fattore preso in analisi è la consulenza intesa come la capacità di offrire un servizio di guida sul tema finanziario realmente professionale. A questo proposito la titolare della concessionaria, Rossella Birindelli, spiega: “L’obiettivo non è quello di avere un approccio incline alla vendita, ma è quello di consigliare, cioè di offrire un servizio consulenziale in cui siano coniugate le esigenze che il cliente ricerca in un veicolo e al contempo le possibilità finanziarie”. La terza area di indagine considerata è il follow up, ovvero una corretta gestione della relazione con il cliente lungo tutto il ciclo di vita contrattuale che prosegue anche dopo la vendita in caso di problematiche o dubbi inerenti al veicolo o l’aspetto finanziario.

“Attraverso dei questionari sottoposti ai clienti, è stato dimostrato che nel caso di Birindelli questi tre valori sono ai massimi livelli; infatti, l’esperienza del cliente e la sua relazione con il brand è il vero metro di misurazione delle nostre performance e resta il più importante elemento da considerare nella costruzione del nostro modello di offerta. Un tema di fondamentale importanza per tutto il BMW Group determinante per noi quanto per i Dealer”. A sottolinearlo è Enrico Mascetti, Ceo di BMW Bank Italia che prosegue: “Il programma Ambassador nasce quindi per continuare a lavorare tutti in questa direzione con l’obiettivo di diffondere una cultura customer centrica che parta dalla nostra strategia e si sviluppi anche in concessionaria. Anche il premio consegnato quest’oggi, non simboleggia solo il risultato raggiunto, ma vuole spronare questa concessionaria a muoversi sempre secondo questo principio”.

“Siamo molto onorati di aver ricevuto questo titolo, che testimonia che il servizio offerto ai nostri clienti è stato apprezzato e che conferma l’impegno quotidiano che poniamo nel costruire una relazione con il cliente, indirizzandolo verso il prodotto più adeguato alle proprie esigenze – aggiunge Rossella Birindelli – Abbiamo investito molto in informazione e tecnologia e probabilmente cerchiamo di sensibilizzare anche i clienti alle nuove tecnologie in modo da avviarci verso il mondo nuovo”.

Per quanto riguarda le nuove tecnologie, è proprio il Ceo di BMW Bank Italia Enrico Mascetti ad entrare nel dettaglio: “Negli ultimi due anni di pandemia i clienti si sono ritrovati sempre di più a far ricorso allo strumento digitale ed è per questo che abbiamo introdotto anche strumenti di intelligenza artificiale, ma senza mai trascurare la persona. Il cliente non è cambiato, ma il touch point dell’azienda sì. Infatti siamo passati per certi aspetti dal fisico al digitale”.

“Le nuove tecnologie connesse anche al tema del green non riguardano solo la mobilità elettrica dei veicoli, ma l’azienda stessa – afferma Salvatore Cassese, direttore di Birindelli Auto – A questo proposito, è stata fornita una formazione a tutto il personale, dall’operaio all’amministrativo e inoltre sono state avviate partnership con aziende impegnate nel green che hanno permesso l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica in tutti i nostri punti vendita. All’interno della concessionaria poi, è stato drasticamente ridotto l’utilizzo di plastica attraverso l’impiego di borracce termiche, bicchierini di carta per le macchinette del caffè e palettine di legno. Tutto nell’ottica della sostenibilità e della transizione ecologica”.

Birindelli Auto quindi ancora una volta inserita fra le eccellenze del territorio regionale nel settore delle auto. Ma il riconoscimento non rappresenta certamente un punto di arrivo, come hanno sottolineato titolari e direttore nella giornata della consegna della targa, dei backdrop e delle vetrofanie che la concessionaria potrà esporre nella propria sede. Per Birindelli, infatti, mettere il cliente al centro, guidarlo verso la transizione green, orientarlo nella scelta migliore anche in ambito finanziario è una mission scritta a chiare lettere nella propria identità. E continuerà ad essere così anche con l’ulteriore stimolo del titolo di Ambassador.