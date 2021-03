Risonanza Magnetica Aperta al Centro Medico Esculapio

Grazie all’inserimento dell’apparecchio Hitachi Airis Elite 0,3 T, al Centro Medico Esculapio di Lucca è oggi possibile eseguire la risonanza magnetica aperta.

Nata dall’esigenza di venire incontro a specifiche categorie di pazienti – come obesi, claustrofobici, anziani e bambini – la risonanza magnetica aperta è un esame che si distingue per massima attendibilità, precisione (grazie ad immagini ad alta risoluzione) e tempestività dei risultati (circa 3-4 giorni).

Indicata per lo studio della colonna vertebrale, del midollo spinale, dell’apparato muscolo-scheletrico toracico e degli organi localizzati nel torace, nell’addome e nella pelvi, è ideale anche per esaminare le piccole articolazioni, ma molto complesse, come il ginocchio, il polso e la caviglia.

Un esame per niente invasivo, che dura dai 20 ai 60 minuti, durante i quali il paziente può godere di grande confort: infatti, diversamente dallo strumento di risonanza magnetica classica – che consiste in un tunnel di diametro ristretto, entro cui scorre il lettino su cui si sdraia la persona – il macchinario per la risonanza magnetica aperta accoglie il paziente in un ambiente più ampio, meno oppressivo, e dunque decisamente più confortevole.

La risonanza magnetica aperta è praticamente priva di effetti collaterali e controindicazioni: non esponendo il paziente a radiazioni ionizzanti, è un test ripetibile più volte anche in un breve lasso di tempo. È sconsigliato, come per la tradizionale risonanza, solo a chi presenta nel proprio corpo dispositivi o componenti metallici e alle donne ai primi mesi di gravidanza.

Il Centro Medico Esculapio decide di avvalersi di Hitachi Airis Elite per agevolare categorie di pazienti con specifiche criticità, costantemente in aumento: sovrappeso, claustrofobia e panico interessano una percentuale sempre più alta di pazienti che, grazie alla risonanza magnetica aperta potranno in tutta tranquillità eseguire uno fra gli esami diagnostici più utili e attendibili.