Sabe Vending, sede rinnovata a San Donato per assaporare la sinfonia perfetta di Lavazza Oro

Non esiste buongiorno che non porti con sé il profumo dell’espresso.

Sabato (7 dicembre) dalle 9 alle 18 sei invitato alla Sabe per scoprire la perfezione dell’aroma Lavazza Oro!

Ancora una volta la Sabe, azienda con ventennale esperienza nel settore della distribuzione automatica e delle Ocs (le macchine del caffè per la famiglia e l’ufficio), vuole porre l’attenzione sull’importanza di una ricerca costante della qualità del prodotto che offre ogni giorno ai propri clienti.

La scelta di accostare il proprio marchio ad un’icona incontrastata del caffè all’italiana, Lavazza appunto, viene da lontano ed è stata negli anni integrata ed impreziosita con una gamma di aromi pregiati e la realizzazione di macchine innovative, dal design elegante ed essenziale.

È per questo che sabato 7 dicembre, dalle 9 alle 18, siete tutti invitati nella rinnovata sede di via San Donato 2017 per assaporare il gusto della Sinfonia Perfetta dell’aroma Lavazza Oro, finalmente disponibile per le macchine della prestigiosa linea Lavazza Firma.

Tutti potranno così gustare l’inconfondibile Aroma Lavazza Oro e conoscere tutta la nuova linea Lavazza Firma, che insieme creano un connubio perfetto per gli amanti del design e gli estimatori di caffè più preparati.

Per questo dalla stessa data dell’evento prenderà il via un’imperdibile campagna rottamazione delle vecchie macchine con preziose sorprese per tutti i nuovi clienti: dal 7 dicembre al 7 gennaio infatti, tutti quelli che si presenteranno con una vecchia macchina di qualsiasi marca, avranno la possibilità di avere in comodato d’uso gratuito una bellissima macchina Lavazza Firma, in più in omaggio un kit di degustazione (per scoprire tutti gli aromi Lavazza Firma) ed una scatola da 48 capsule del protagonista indiscusso della campagna: Lavazza Oro… Perché la vita dopo un buon caffè ha un gusto migliore!