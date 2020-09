Seicentogrammi, inaugura il nuovo ristorante grill & barbecue

Ancora una nuova inaugurazione all’interno del centro commerciale lucchese Il Pinturicchio tra viale Batoni e borgo Giannotti.

Porte aperte per Seicentogrammi, il nuovo ristorante grill & barbecue dedicato a tutti gli amanti della carne e delle sue sfaccettature.

Inizia venerdì (25 settembre) la nuova sfida di Gianluca Bechini e soci, una soluzione gastronomica dedicata interamente alla carne, ai suoi tagli, ai suoi diversi sapori.

600 grammi è la quantità ideale per ogni singola persona, quella in cui viene racchiusa tutta l’essenza della carne. Ecco da dove nasce il nome. Tutte le carni all’interno del menu verranno servite, infatti, in questo peso.

Un’esperienza gastronomica ideata attorno a cinque diversi menù, in cui protagonisti sono diversi tagli di carni, non solo italiane, ma anche pregiate razze internazionali, tra cui le Ribs, la Sashi, la bistecca iberica ed ancora l’americana Tomahawk. Una speciale attenzione rivolta al giovedì, giorno in cui di scena sarà invece un menù fisso dedicato alle carni e ai prodotti della storica macelleria di Dario Cecchini, che non ha certo bisogno di introduzioni, tonno del chianti, carpaccio di Panzanese, salsicce all’aglio, bistecca fiorentina, e molte altre squisite specialità.

A completare le varie proposte, saranno materie prime di assoluta qualità, selezionate con cura da realtà artigianali provenienti dalla tradizione gastronomica toscana; in particolare, gli affettati e i salumi del salumificio Cerù di Gombitelli, le verdure dell’azienda agricola Demetra di Pistoia, il pane dell’Antico Forno Galli e i biscotti realizzati per il dessert dal biscottificio Mattei di Prato. Ricca anche la cantina, che sa spaziare dagli champagne ai Franciacorta, passando ovviamente dai rossi toscani.

Una cucina che riconosce i valori del cibo e che sa rispettarli, basata su preparazioni semplici della tradizione toscana ma con un occhio strizzato all’innovazione. Il tutto all’interno di un locale moderno ed elegante, finemente arredato nei minimi dettagli, con il solo grande e ambizioso obiettivo: far sentire a casa i propri clienti, come si evince dall’introduzione alla carta dei menù.

Seicentogrammi, dopo Da Ciacco, Black Mirror e Cremeria Opera, è il quarto locale del settore che sceglie il Pinturicchio come sede delle proprie creazioni. Simbolo che c’è voglia di continuare a investire nel mondo eno-gastronomico, di ricercare sapori nuovi e di stupire i propri clienti regalando loro le emozioni che solo il cibo riesce a dare.

Un’apertura che arriva dopo non poche difficoltà, inizialmente prevista per l’inizio dell’anno, poi rimandata a causa dei motivi ormai ben noti legati al coronavirus. Adesso è finalmente tutto pronto, Lucca ha una nuova griglia, pronta ad accogliere con grande professionalità ed esperienza tutti coloro che avranno il piacere e la voglia di gustare un pregiato taglio di carne accompagnato da un’ottima bottiglia di vino.

“Seicentogrammi è un’idea nata dalla passione di 5 imprenditori per la carne, la brace e le cotture Bbq – racconta Gianluca Bechini – È la fusione di idee diverse che ognuno di noi imprenditori nel corso di questi anni ha maturato: chi ama cucinare, chi adora mangiare, chi creare e chi invece ama bere del buon vino… e da questo punto di partenza abbiamo realizzato quello che adesso vi presenteremo: il regno della carne! Noi ci abbiamo messo impegno, amore, costanza, elementi che saprete ritrovare e percepire fin dal primo attimo in cui entrerete nel ristorante.”

Da oggi gli amanti della carne avranno una nuova casa. E adesso tocca a voi!

Il locale è aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23. Giovedì menù fisso Antica Macelleria Cecchini di Panzano in Chianti.

Per prenotare è possibile contattare il numero 393.9148668, oppure visitare il sito www.seicentogrammi.it.